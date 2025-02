Milei prometió desguazar por decreto 50 organismos del Estado: "A lo Elon Musk"

En línea con el desguace del Estado que implementó por decreto días después de haber asumido en diciembre del 2023, el presidente Javier Milei anunció que está en elaboración un DNU con el que irá "contra 50 organismos del Estado", de los que intentará "cerrar" el 60% de ellos. Además, planteó que pretende reformar 27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones que están actualmente vigentes y comparó su plan con el decreto 70/2023. "Ahora vamos con el 70/2025", reveló.

En una nueva entrevista televisiva concedida a La Nación+, el Presidente confirmó que se están "ultimando los detalles" de un decreto que emulará al 70/2023 que estableció el 20 de diciembre de 2023, días después de asumir, y que provocó protestas y cacerolazos durante varias jornadas. "Ahora sigue la motosierra. Ahora vamos contra 50 organismos del Estado. Algunos los vamos a cerrar, ponele el 60% estamos buscando cerrarlos. Pero no sólo eso, algunos estamos pensando en transformarlos y otros en fusionarlos. Con lo cual, sigue la motosierra", dijo Milei durante el reportaje.

Como parte de esta nueva etapa de "reformas estructurales", el libertario indicó como "un tema importantísimo" su intención de rever "27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, circulares y demás", a las cuales les aplicará "el método Elon Musk". "Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando... ¿Con todo lo demás qué hacés?", le preguntó al periodista que lo entrevistaba. "Lo vas a tirar, lo vas a derogar", contestó. "Obviamente", asintió el Presidente.

Al ser consultado sobre los nombres de los organismos que pretende cerrar, Milei afirmó no tener "el listado en la cabeza" pero que se anunciará en las próximas horas. "Todo esto es parte de las reformas del 70/25. Es decir, el 70/23 es el primer decreto desregulador. Bueno, ahora vamos con el 70/25", resaltó.

Milei insiste en que "la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso"

El presidente no se corrió ni un centímetro de su posición respecto al colectivo LGBT+ después de la masiva marcha del sábado pasado y reiteró que la "ideología de género llevada al extremo conduce al abuso" y por consecuencia quienes la practican son "pedófilos". Milei se escandalizó por los centros de hormonización y dijo que le parecen un "horror" y profundizó: "Eso de separar el género de la biología no es gratis".

En la entrevista, el libertario volvió a repetir la misma cadena argumentativa: la ideología sexual termina en pedofilia. "Los medios son odiadores del Gobierno. A partir de ahí se propaga una mentira. A partir de eso se aparatea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre. Aparecieron los sindicalistas, apareció el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. También se sumaron el tren fantasma que componen Lousteau, Larreta, Lilita Carrió, La Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner apoyó. ¿Ves? Es el tren fantasma", sostuvo.

Milei volvió a insultar a tres periodistas

Mientras acusó al periodista Ernesto Tenembaum de ser "un defensor de pedófilos virtuosos" que "consumen pornografía infantil", aseguró que su colega Pablo Duggan respaldó un supuesto fallo judicial que desacreditaba un abuso sexual porque "la luz estaba apagada". También trató al periodista Luis Novaresio como "una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde del wokismo".

"¿Los pedófilos virtuosos sabés quiénes son? Son los pedófilos que tienen este sentimiento de querer abusar de los menores pero que entonces se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si no tuvieran esos chicos siendo abusados. Bueno, el señor Ernesto Tenembaum defiende a los pedófilos virtuosos", indicó Milei durante el reportaje.

Segundos antes, el Presidente también se despachó contra el periodista Pablo Duggan, a quien le achacó haber defendido el fallo del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en el "Caso Tiraboschi".

"Defiende a Zaffaroni en ese fallo diciendo que no hay abuso porque la luz está apagada. Yo quisiera saber si uno de tus hijos estuviera involucrado en esa situación y que venga Duggan y te diga que no, no es delito porque la luz estaba apagada", se quejó Milei.

Además, el economista libertario calificó al periodista Luis Novaresio de "muy limitado" y lo acusó de "mentir abiertamente".

"El caso más aberrante es el señor Luis Novaresio, en una entrevista con Tenembaum, diciendo que yo dije cosas que literalmente no dije, mintiendo abiertamente. Casi te diría que su ataque sistemático, dado el ataque que ha tenido durante los últimos años hacia mi persona, aceptando cualquier tipo de mentiras, acusándome de cualquier tipo de aberraciones, yo podría decir que él es un heterofóbico", planteó.