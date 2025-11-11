El periodista Ángel "Baby" Etchecopar se la pudrió al presidente Javier Milei en el editorial que encabezó en Basta Baby, el programa que conduce por A24.

"Cada vez tengo más amigos con problemas con los hijos. Angustia, prefieren irse, migrar a cualquier lado", expresó el periodista y continuó: "A cualquier lado, hacer de sirvientes de los españoles, de sirvientes de los italianos o franceses, pero no quedarse acá. Porque acá no hay futuro. Y cuanto más baila Milei, menos futuro hay, porque Javier todavía no nos dio una referencia de por qué nos tenemos que quedar y por qué tenemos que luchar".

Luego, Baby Etchecopar consideró: "Es tan grande la inutilidad que nos lleva a un momento que, por más que nosotros nos convenzamos, porque hay muchos que te gritan 'aguante Milei' por la calle, de que estamos mal pero tenemos esperanza".

"Es como el golpeador. 'Te prometo que no te voy a pegar más'. Y nos vuelven a pegar y tenemos el Síndrome de Estocolmo, de volver a caer y pensar con esperanza que con el nuevo macho nos va a ir mejor. Y el nuevo macho es igual al que pasó y al que pasó. Y es tan grande la esperanza que hay ahora, porque es la única esperanza, porque todavía no apareció enfrente alguien que le compita a la gran esperanza de Argentina, que sabemos que estamos como el culo", añadió.

La "mentira" de Milei, según Baby Etchecopar

Inmediatamente después, el conductor televisivo explicó que "si vos tocás un poquito a los argentinos, saben que esto es mentira". "Y si vos los empujás un poquito sabés que lo de Estados Unidos es verso. Y si los empujás un poquito más sabés que estos no saben nada de lo que están haciendo", siguió y concluyó: "Pero, si perdemos la esperanza, ¿de qué nos agarramos? Si perdemos la esperanza, nos tenemos que morir".