La desgarradora revelación del Paz Martínez: "Me muero si me voy"

El cantante se pronunció en un emotivo descargo sobre el momento en que le ofrecieron mudarse a otro país. Paz Martínez recordó qué artista lo ayudó a vivir aquella situación.

Paz Martínez habló sin tapujos sobre un tema que lo emociona en el programa de Fernando Dente e hizo una profunda revelación sobre su pasado. El cantante aludió a una canción de María Elena Walsh y a raíz de ese track contó datos de su vida desconocidos hasta el momento.

Fernando Dente tiene una serie de secciones en sus entrevistas que relajan a los invitados y al mismo tiempo lo obliga a contar datos personales sobre su vida; de esa manera, todos los famosos dan a conocer situaciones personales que nunca contaron antes. El caso de Paz Martínez no fue la excepción: al referirse a la canción Serenata para la tierra de uno, dio un emotivo discurso.

"María Elena era integrante del directorio de SADAIC y cada vez que yo llegaba saludaba a todos y me iba a la oficina de ella. Y nos sentábamos a conversar, y yo siempre le decía que Serenata para la tierra de uno era mi vida. Porque me habían ofrecido radicarme en el exterior para escribir para otros artistas, para producir para otros artistas", comenzó su descargo el artista. Y agregó: "Y yo le dije 'tu canción es mi vida, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy'. Éramos muy amigos, por eso elijo esta canción".

La respuesta de Fernando Dente a Marcela Tinayre

El conductor de televisión recibió críticas por parte de la hija de Mirtha Legrand debido a los minutos tarde que le entregó el aire de América en varias ocasiones. "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", soltó Tinayre en el comienzo de una de las emisiones. En otra de ellas, la presentadora de TV también aludió a la demora de Fernando en cerrar su programa y apuntó contra él: "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde".

Dente dialogó con El Destape Web en el junket de prensa del musical teatral que dirige, Heathers, y se explayó obre su parecer ante las declaraciones de su colega. "Lo que tengo para decir de eso es que la adoro y que va a venir al programa, estamos poniendo fecha. De esas cosas yo no tengo idea porque son cosas que maneja el canal, así que está en todo su derecho a quejarse y se tiene que quejar", soltó entre risas, dejando en claro que tiene buena onda con la madre de Juana y Nacho Viale.