El calvario de salud del Paz Martínez: "Ustedes me dan fuerza"

“El Paz” Martínez contó la afección que sufre y que debe tratar para que no se interponga en su carrera artística.

Norberto Alfredo Gurvich, mejor conocido como "El Paz" Martínez reapareció públicamente y habló del problema crónico de salud que enfrenta. El reconocido cantante estuvo como invitado a América TV y allí confesó que, de vez en cuando, tiene que tratarse para apaciguar los síntomas de la afección para que no afecten su carrera profesional.

El lunes 24 de julio, el músico asistió a La Noche al Dente, el ciclo de entrevistas y canciones que conduce Fernando Dente. Allí, Martínez hizo un repaso por las canciones que marcaron su vida y su carrera, habló de su vínculo con otros colegas del mundo de la música y se emocionó al mencionar a sus hijos. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención, fue cuando reveló la alergia que sufre que, algunas veces, le impide continuar con su entrenamiento vocal.

"Antes de venir acá tuve que pasar por una farmacia a inyectarme corticoides", reveló el intérprete de Amor Pirata. Luego precisó: "Estoy alérgico a los cambios climáticos y, realmente, a la mañana no podía ni hablar". Ante esta declaración, Dente no pudo disimular su asombro y su preocupación y le agradeció por haber venido. "Tengo el privilegio de estar acá, ustedes me dan fuerzas", sentenció Paz.

Fer Dente se plantó y filtró qué hacen con Baby Etchecopar en los pasillos de América TV: "Lo agarré"

Fernando Dente y Baby Etchecopar vienen sacándose chispazos en pleno vivo y se encendió la interna en América TV. En este contexto, el conductor de Noche al Dente salió a hablar tras la aparición en vivo del periodista para increparlo por ruidos molestos y ventiló lo que realmente pasa en los pasillos del canal entre ellos dos.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Fernando Dente habló sobre las internas con Baby Etchecopar, conductor de Basta Baby por A24. El joven de 33 años eligió declarar de dos maneras: una "jugosa para LAM y la real".

"La jugosa: nos llevamos como el orto con Baby, me viene cagando a pedos cada vez que me ve", lanzó sobre la relación que llevan actualmente. Posterior a esa declaración, Dente se refirió a lo que realmente pasa en los pasillos de América TV con el experimentado periodista y sorprendió a todos.

"La verdad: hace re poquito nos cruzamos en los pasillos, nos sacamos fotos, él es un amor conmigo, me dice cosas divinas y siempre le digo 'tenés que entrar'", reveló sobre el buen trato que tienen. De hecho, explicó qué pasó por su cabeza cuando lo vio irrumpir su programa en pleno vivo mientras estaba cantando El Polaco: "Cuando lo vi entrar lo vi como que venía a bailar. Yo lo agarré, le hice trencito, todo. Él dice 'no se escucha nada...' y se va a terminar el programa".

Ni bien terminó la emisión de Noche al Dente del miércoles 19 de julio, Dente fue directo al programa de Baby Etchecopar para obsequiarle unas galletitas a modo de disculpas. "Es un groso total, es un conductor de hace miles de millones de años. Es muy divino conmigo. Él es un personaje también, construyó una imagen alrededor de eso", expresó.