Carolina "Pampita" Ardohain hizo un sincero descargo sobre sus relaciones sentimentales y admitió haber revisado los celulares de sus parejas para buscar evidencias sobre posibles infidelidades. La modelo contó abiertamente varios detalles sobre sus vínculos del pasado y, cuando le preguntaron si alguna vez había tenido un comportamiento "tóxico" en el amor, no lo dudó y sorprendió a todos con un sincericidio.

Todo comenzó cuando Carolina estuvo presente en Poco Correctos (El Trece), el programa conducido por "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez, y se sometió al juego de preguntas que les hacen a todos los invitados. Cuando salió el tema de las relaciones, la modelo dejó a todos sin palabras al confesar que revisó celulares ajenos.

"¿Alguna vez revisaste un celular?", le preguntó Estefi Berardi mientras estaban al aire. La esposa de Roberto García Moritán respondió, con total honestidad: "Revisé muchos celulares...". Sin embargo, explicó que no lo hizo sin ningún motivo, sino únicamente cuando su pareja le dio motivos para desconfiar. “Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, cerró la modelo.

Pampita reveló cuál fue la cita más fallida que tuvo en su vida

Por otro lado, "Pampita" fue consultada sobre las citas que tuvo a lo largo de su vida y contó una divertida anécdota que vivió con un hombre que la invitó a cenar. Todo comenzó cuando una amiga le presentó a una persona que creía que podía ser compatible con ella. Sin embargo, lo que prometía ser una noche perfecta terminó siendo algo parecido a una sesión de terapia.

“Una amiga me dijo que tenía un señor para presentarme. Me mostró una foto y yo dije: ‘Está bien, bueno’. Fuimos a comer. El señor me empezó a contar que estaba mal porque se había separado y quería mucho a su exmujer con la que tenía hijos", comenzó "Pampita", mientras los panelistas la escuchaban atentamente.

Lejos de ofenderse, la modelo pasó toda la noche aconsejándolo para intentar recuperar el corazón de su exesposa. "Yo le dije que tratara de reconquistarla. Él me siguió hablando de eso, y yo lo animé a que lo intentara. ‘La familia es lo primero’, le dije. Y seguí haciéndole de psicóloga para que recuperara su familia", continuó. Para su sorpresa, finalmente el hombre tuvo éxito al seguir sus consejos. "Después, el señor volvió con su ex mujer...”, cerró, entre risas.