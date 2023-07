El marido de Pampita se puso nervioso y filtró que pasó con Vicuña después de los Martín Fierro: "La situación fue rara"

Roberto García Moritán rompió el silencio y habló sobre el discurso que dio Benjamín Vicuña en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023. El dardo que arrojó el marido de Pampita contra el actor chileno.

Roberto García Moritán fue uno de los testimonios más buscados después de la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 por mostrarse con incomodidad tras el discurso de Benjamín Vicuña. Es por eso que un programa de espectáculos lo interceptó para hablar del tema y declaró lo impensado sobre el actor chileno que fue pareja de Pampita.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, el marido de Pampita expresó cómo se sintió cuando Vicuña recibió el premio a Mejor Actor Protagónico de Ficción por la serie El Primero de Nosotros y habló del "amor" que le dio Argentina. "Me tomó por sorpresa, pero yo lo conozco mucho, soy el padrastro de sus hijos. Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo y después no se sintió representado, y no terminó de redondear la idea", dijo en primera instancia.

Roberto García Moritán y Pampita se conocieron en 2019, luego de que la modelo y conductora venga de dos relaciones: con el tenista Pico Mónaco y el empresario Mariano Balcarce. "Vamos a suponer que se lo dedicó a Caro, fue muy importante la historia de ellos y van a estar unidos. Yo no vine acá a suplantar a nadie, vine a ser el marido de Carolina, ser un compañero y ejemplo para sus hijos", consideró.

Si bien el tono de la entrevista era amistosa con respecto a Vicuña, hubo una pregunta que lo deschavó. "Él me mandó un mensaje y yo le contesté. No pasa nada, pero por supuesto hubiera preferido que no pase, la situación fue rara", lanzó, aceptando de alguna manera que, a pesar del buen vínculo que admitió tener con él, la situación no le gustó para nada.

Pampita confesó cómo es su verdadera relación con Moritán y Vicuña entre cuatro paredes: "Se dio solo"

Pampita es una de las personalidades más destacadas de la farándula argentina, y también es pareja del político Roberto García Moritán. A su vez, en el pasado tuvo un extenso romance con Benjamín Vicuña, y es por esta razón que en la actualidad formó una familia ensamblada que sorprendió a todos. Al respecto, Carolina Ardohain confesó cómo es su relación con ambos hombres entre cuatro paredes.

"Podemos decir que somos una familia emblemática, todo se transformó en otra cosa. Estamos todos cómodos en el lugar que estamos y somos muy respetuosos de lo que logramos cada uno en su vida", reveló Carolina "Pampita" Ardohain en diálogo con Intrusos. A su vez, resaltó el cariño que Vicuña y Moritán se tienen pese a las especulaciones de la gente sobre una supuesta mala relación.

Dejando en claro que hay cariño entre ambas partes, Pampita manifestó: "A Rober lo quiere un montón, y él estuvo súper presente en momentos de Benja. Cuando hay lugar, juegan a la pelota juntos con nuestros hijos. Lo vivimos re bien. Fue toda una sorpresa ver lo que le causó a la gente al día siguiente. Se dio solo, me parece que todos teníamos buenas intenciones y por eso se logró. Queremos lo mismo para los chicos, que pasen sus días importantes estando todos juntos".

"Yo ya tenía esa dinámica de familia ensamblada y Rober lo súper entiende, él también se lleva bien con su exmujer y madre de sus hijos. No había mucho que aclarar, nos llevamos todos bárbaro", cerró Pampita. Así las cosas, tanto Vicuña como Moritán y los hijos que Pampita tiene en común con el chileno lograron formar un círculo ensamblado en el que el clima es excelente.