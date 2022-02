La burrada de Tato Aguilera que se hizo viral en las redes

Leandro "Tato" Aguilera, uno de los periodistas que cubre a Boca para Tyc Sports hace más de una década, cometió una burrada impresionante durante la entrevista con el youtuber Ezzequiel en el canal oficial del joven periodista en la mencionada aplicación de videos.

En el desafío denominado "¿Cuánto sabe de fútbol?", el comunicador mendocino de 43 años protagonizó un yerro terrible vinculado con el balompié internacional, más específicamente con el de Inglaterra.

La burrada de Tato Aguilera, el periodista que cubre Boca para TyC Sports

En plena entrevista de casi media hora con el youtuber Ezzequiel, el experimentado reportero pasó un papelón total ante una de las preguntas del joven. La consulta fue qué equipos participan en el derby del norte de Londres. Como no sabía la respuesta, apeló a las opciones para poder contestar la correcta.

Entonces, las chances para elegir fueron cuatro: Arsenal vs. Chelsea, Manchester United vs. Liverpool, Liverpool vs. Everton o Arsenal vs. Tottenham. Más allá de que la mención de "Londres" en la pregunta habla por sí sola, el empleado de TyC Sports respondió insólitamente "Liverpool vs. Everton".

Ya el nombre de la ciudad capital de Inglaterra anulaba automáticamente dos opciones, por lo que entonces de ninguna manera podían ser las correctas "Manchester" ni "Liverpool".

La posición de Tato Aguilera en el "¿Cuánto sabe de fútbol?" de Ezze

Con sus 29 puntos conseguidos, el mendocino quedó en el 13° puesto de la tabla entre todos los famosos que participaron, la gran mayoría de ellos vinculados con el fútbol. Si bien igualó a su colega Flavio Azzaro, Aguilera se colocó muy lejos del único líder: el comediante Mike Chouhy, que sorpresivamente manda gracias a sus 42 unidades logradas.

Tato Aguilera quedó 13° en la tabla de posiciones del "Cuánto sabés de fútbol" de Ezzequiel.

Qué es el "¿Cuánto sabe de fútbol?", de Ezzequiel

El desafío consta de 30 preguntas distribuidas en seis niveles: todas están relacionadas con el deporte más popular en la Argentina. A medida que van avanzando las instancias de cinco interrogaciones cada una, las consultas de cualquier tipo sobre el balompié global se ponen cada vez más difíciles, por lo que a partir del tercer nivel ya se pueden pedir opciones para responder.

Si la respuesta está mal, no se suman puntos. Por otro lado, si la respuesta es correcta de entrada se acumulan dos unidades. Por último, si se contesta bien pero para ello se tuvo que apelar a las opciones, solamente se agrega un punto en la tabla.