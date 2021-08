La bomba de Mariano Peluffo tras renunciar a Telefe: "Por otro lado"

Mariano Peluffo habló sobre su paso por el canal de las pelotas y opinó sobre la nueva versión de MasterChef, después de haber conducido las primeras ediciones.

Mariano Peluffo se expresó en una reciente entrevista sobre su salida de Telefe y dio su opinión sobre la versión famosos de MasterChef, ciclo que condujo en varias ediciones. En su descargo, el conductor de televisión reveló cómo se dio su desvinculación del canal donde trabajó durante años y reveló algunas internas desconocidas al respecto.

“No me fui. Es como en el fútbol, quizás cambia el técnico o uno se da cuenta que se para distinto en la cancha y entonces se busca por otro lado y todos contentos, nadie se enoja. Diego Martínez se fue del Manchester porque quería ser titular, es lo mismo”, expresó el presentador de TV, en diálogo con La Nación, y así lanzó una crítica a la industria televisiva, al revelar cuán descartables son como empleados.

“Hice Talento Argentino y MasterChef cuando salía una vez por semana, pero hubo un momento donde necesité buscar más por otro lado. Es que no solo Telefe se fue renovando, la tele está en constante renovación”, continuó Peluffo sobre su paso por el canal de las pelotas y concluyó: “En aquel tiempo se había sumado el Chino Leunis, ahora está Iván de Pineda con Pasapalabra, hay mucho movimiento siempre. Y a veces hay más conductores que programas, pero a mí no me molesta correrme, buscar, apuntalar más la producción que la exposición, no tengo problemas al respecto”.

El conductor llevó adelante programas como Perdidos en la Tribu, Gran Hermano y MasterChef.

La visión de Peluffo de las nuevas temporadas de MasterChef

El conductor dio su punto de vista sobre las versiones de MasterChef con celebridades y lanzó: “¡Una bomba! ¡Una locura! Cuando a mí me tocó hacerlo una vez por semana, me impresionó el nivel de cuidado y producción. Ahora, que se le sumó la frecuencia diaria, lo que se hace es descomunal y el resultado está a la vista” y así dejó en claro que es fanático del ciclo conducido por Santiago del Moro, lejos de estar celoso.

“La fórmula del éxito nadie la tiene, pero cuando se tiene un producto probado, una muy buena inversión y un equipo de gente que sabe hacerlo, es muy raro que no te vaya bien. Lo mismo sucede con La Voz Argentina. Me encanta este MasterChef y me parece un acierto que sea con celebridades, te acorta un recorrido”, continuó y remató: “Hacerle descubrir al público quién es quién, toma un tiempo. En cambio, si tenés a Alex Caniggia o Georgina Barbarossa, no hay que explicar nada, ya hay empatía desde el comienzo”.