La 1-5/18: estallaron los memes por la novela nueva de Adrián Suar

La 1-5/18 se estrenó hoy en El Trece y los usuarios de Twitter la criticaron mediante los memes más ocurrentes.

La 1-5/18, la nueva novela de El Trece producida por Adrián Suar, se estrenó este lunes 20 de septiembre a las 22 horas. Como era de esperarse por las pésimas críticas que recibió en las redes sociales incluso antes de su estreno, fue un gran material de memes para los usuarios de Twitter, que se propusieron verla a modo de consumo irónico para comentarla en la plataforma.

La mayoría de los internautas coindieron en algo: los actores de La 1-5/18 no representan en lo más mínimo a las personas de barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Según ellos, en las fotos de las propagandas, todos aparecían posando como modelos, perfectamente peinados y maquillados, con looks que no eran congruentes con el sector social que supuestamente representaban.

Más allá de las burlas y críticas en Internet, La 1-5/18 obtuvo un considerable nivel de rating: estuvo muy peleado con la novela turca Doctor Milagro e incluso por varios momentos llegó a superar el nivel de audiencia de Bake Off Argentina, uno de los reality shows de Telefe más exitosos

Los memes por La 1-5/18, la nueva novela de Adrián Suar