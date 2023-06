Julieta Poggio confesó la verdad sobre un ex Gran Hermano: "Me da asco"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), apuntó contra uno de sus excompañeros dentro del reality y confesó que, hasta el día de hoy, le genera un profundo rechazo. Si bien la bailarina no protagonizó tantas discusiones dentro de la casa, una vez que salió de la casa, se llevó una desagradable sorpresa al escuchar los dichos de una persona en particular. Ahora, aseguró que todavía no puede perdonarlo.

Se trata de un compañero que, en varias oportunidades, hizo varios comentarios desagradables sobre su persona. Al finalizar el reality, Julieta vio todos los clips en los que esta persona la acosaba. En este contexto, brindó una entrevista con el youtuber Martín Cirio y contó detalles sobre su mala relación con esta figura en la actualidad.

Se trata de Agustín Guardis, conocido como "Frodo". "¿Pudiste hablar algo con Agustín?", le preguntó Cirio. "No, con Agustín todo mal. Medio medio no, la peor. Lo veo y ni lo saludo", aseguró la actriz. Además, destacó que su padre le guarda un gran resentimiento por las cosas que dijo sobre ella. "Creo que mi papá es al que menos quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver las cosas que decía. No, no... Me da asco las cosas que dijo sobre mí. Vi compilados en TikTok y dije 'no, eso no se perdona ni en pedo'", concluyó.

Qué dijo Agustín "Frodo" Guardis sobre Julieta Poggio en Gran Hermano

En varios momentos, las cámaras captaron a Agustín mirando fijamente a Julieta durante largos minutos y haciendo comentarios sobre su figura. "Está más buena que comer pollo con la mano", "encima se pone esas calzas, usa todo cortito" y "debe ser una guarra" fueron algunos de los tantos dichos de "Frodo" que generaron un enorme repudio entre los televidentes y seres queridos de Julieta.

“Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas”, dijo Agustín en otro de los clips. “En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja, pero sí para estar un rato”, agregó en otro.

Una vez afuera de la casa, Poggio conversó con LAM (América TV) y reconoció haberse sentido acosada: "Yo lo hablaba con las chicas, porque me hacía sentir incómoda. No lo podía mirar a la cara porque sentía todo el tiempo su mirada. Era feo”.