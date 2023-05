Julieta Poggio reveló el calvario que sufrió en Gran Hermano: "No le perdono todo lo que me hizo"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre su relación con sus excompañeros de la casa más famosa del país, con los que convivió durante meses. Fiel a su estilo, la bailarina no se guardó nada y dijo toda la verdad sobre lo que siente por cada uno de los ex "hermanitos", especialmente sobre los que más daño le hicieron y que no logra perdonar hasta el día de hoy.

Julieta formó una fuerte amistad con varios exparticipantes, como Romina Uhrig y Daniela Celis, mientras que a otros ni siquiera puede verles la cara ahora que salió de la casa. En esta línea, la joven reveló quiénes son los dos participantes con los que no tiene relación hoy en día y por qué cree que nunca va a perdonarlos.

Ángel de Brito entrevistó a Julieta en LAM (América TV) y le preguntó por Coti Romero, con quien mantuvo una tensa relación dentro de la casa, especialmente después de que traicionó su amistad y la mandó a placa. "No te la fumás ni un poquito, me encanta que no caretees. ¿Con Coti y con Agustín quedaste mal, no?", indagó el conductor, a lo que Julieta respondió que su mayor enojo es con Agustín Guardis, quien hizo comentarios desagradables sobre su persona que fueron interpretados como gestos de acoso por la gran mayoría de los televidentes.

"La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo", respondió Julieta. "Te dolió de verdad", comentó el conductor. "No puedo olvidarme de todos esos clips que vi al salir, así que no me voy a cansar de decirlo, porque fue muy feo para mí ver todo eso. Pero bueno, les deseo el bien a todos, de verdad, que todos tengamos trabajo. Pero caretearla, nunca", explicó. Cuando Estefanía Berardi le preguntó si seguía enojada con Romero por su traición, Poggio respondió que no tiene que ver con eso, sino con los clips que vio al salir de la casa, en los que la joven correntina la criticaba incluso cuando supuestamente eran amigas.

Los desagradables comentarios de Agustín Guardis sobre Julieta Poggio

Al salir de la casa, Julieta vio los clips en los que Agustín hablaba sobre ella con el resto de sus compañeros varones. En varios momentos, la bailarina reconoció sentirse incómoda por la mirada constante de "Frodo" hacia su cuerpo. En algunos clips, se puede escuchar al joven comentar cosas como "está más buena que comer pollo con la mano", "encima se pone esas calzas, usa todo cortito", "que ganas de agarrarla", "debe ser una guarra", entre varios otros que generaron repudio en las redes.

Una vez afuera del reality, Poggio contó que se sintió acosada: "Yo lo hablaba con las chicas, porque me hacía sentir incómoda. No lo podía mirar a la cara porque sentía todo el tiempo su mirada. Era feo”. Por su parte, "Frodo" se justificó con que era todo parte de una estrategia y de un personaje, con el objetivo de ganarse el odio del público y ser eliminado para luego volver a entrar.