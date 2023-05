La reacción de Julieta Poggio al video íntimo de Holder: "Muy desafortunado"

Julieta Poggio reveló el mal momento que vivió al ver el video íntimo de Tomás Holder que revolucionó las redes sociales.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, reveló su reacción al ver el video íntimo de Tomás Holder que se filtró y desató una polémica en las redes sociales. El clip en el que el influencer santafesino aparece teniendo relaciones sexuales con una joven y que fue filtrado sin consentimiento, generó una enorme polémica entre los usuarios de las redes. Ahora, Julieta contó qué le pasó cuando le llegó el video.

Hasta el día de hoy, es un misterio quién filtró el video. Primero, Holder hizo un descargo en el que aseguró que no fue él quien lo viralizó. Más tarde, la joven, Agustina "La Tana", contó en LAM (América TV) que se dedica a la venta de contenido erótico y que aquel clip había sido filmado con el consentimiento de ambos para venderlo, editado y sin que se viera la cara de Holder. Sin embargo, Agustina también juró que no fue ella quien filtró el clip original. En este contexto, Poggio reveló el mal momento que vivió a partir del clip.

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana. O sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento", contó Julieta. Y agregó que, para ella, no fue su excompañero quien lo viralizó: "Pero bueno, qué sé yo, es como que yo al verlo a Holder con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte".

Qué dijo Agustina "La Tana" sobre el video íntimo que grabó con Tomás Holder

Agustina explicó en LAM que, antes de intimar, le contó a Holder que se dedicaba a la venta de contenido erótico y que acordaron filmarse para venderlo y luego dividirse el dinero. Sin embargo, aseguró que el video original duraba 4 minutos, tenía una marca de agua con su nombre, para evitar robos, y que ni siquiera se veía la cara de Holder, para proteger su identidad. En este sentido, juró que no fue ella quien filtró el clip original y que no tiene idea cómo sucedió.

"Es muy masivo lo que ocurrió. Me enteré porque me avisó una persona que el video estaba por todo Twitter. El video que yo tenía a la venta con Holder tenía marca de agua y fue muy cuidado, ni siquiera se le veía, estaba cortado de tal manera que a él se lo ve del pecho para abajo", aseguró la joven. “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, cerró. Más allá de esta situación, el ex "hermanito" no se mostró preocupado por lo sucedido e incluso hizo chistes al respecto en sus redes.