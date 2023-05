La joven del video íntimo con Tomás Holder rompió el silencio sobre la filtración: "Juro que yo no fui"

La joven que aparece con Tomás Holder en el video íntimo reveló cómo se viralizó el clip y por qué decidieron filmarlo.

Agustina, la joven que participó en el video íntimo de Tomás Holder, participante de Gran Hermano (Telefe), habló por primera vez tras la viralización de su material erótico que desató una polémica en las redes sociales. Luego de que el influencer negara haber sido él quien filtró el video, Agustina contó su versión de la historia y juró que ella tampoco fue quien lo difundió.

La joven se dedica a la creación y venta de contenido erótico, razón por la cual habían decidido filmar el video, con la idea de venderlo por privado. Sin embargo, alguien lo viralizó sin su consentimiento y pasó a convertirse en un video público, al cual cualquiera podía acceder a través de las redes. En medio de la polémica, Agustina estuvo como invitada en LAM (América TV) y contó su verdad.

Agustina aseguró que el video fue filmado hace más de dos meses, cuando antes de intimar con Holder, le contó que ella vendía material erótico y acordaron filmarse, con el objetivo de luego venderlo y dividirse las ganancias. Sin embargo, la joven lo había editado para proteger la privacidad del influencer, pero alguien más filtró el clip original. "Es muy masivo lo que ocurrió. Me enteré porque me avisó una persona que el video estaba por todo Twitter. El video que yo tenía a la venta con Holder tenía marca de agua y fue muy cuidado, ni siquiera se le veía, estaba cortado de tal manera que a él se lo ve del pecho para abajo", explicó.

Además, aclaró que el video fue grabado con el celular de Holder. "Él mismo quería hacer contenido. Nos conocimos en una fiesta, estábamos ahí y yo le dije que me dedicaba a esto. Él me dijo que no tenía drama y grabamos", aseguró. La joven también detalló que el video original duraba 4 minutos, mientras que este que se filtró duraba 1 minuto 30, ya que alguien lo habría grabado desde otro celular para luego difundirlo por WhatsApp.

“Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, sostuvo. Cuando los panelistas le preguntaron cómo era su relación con el exintegrante de Gran Hermano, Agustina dijo: "Es un amor, es un divino, pero creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”.

El descargo de Tomás Holder sobre la viralización de su video

Tras la filtración del video, Holder publicó un descargo en sus redes en el que se disculpó con sus seguidores. "Quería salir a aclarar un par de cosas. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo, ¡yo no lo subí! No subiría algo así", aseguró el ex "hermanito". Si bien sostuvo que es partidario de que "no hay nada raro en el sexo y es lo normal", reconoció que no lo hace sentir del todo cómodo que sus seguidores más chicos vean eso. "Salió fuera del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", cerró.