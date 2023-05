La nefasta reacción de Tomás Holder tras la filtración de su video íntimo

Se filtró un video íntimo de Tomás Holder con una chica: la insólita reacción del exparticipante de Gran Hermano que desató una polémica.

Un video de Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), conuna joven, se filtró y viralizó en las redes sociales sin consentimiento de la chica. Lejos de mostrarse apenado por la difusión de aquel contenido íntimo, el ex "hermanito" compartió un meme de tintes machistas sobre sí mismo, tomándose a burla la situción. Esto generó aún más repudio entre algunos usuarios de las redes, quienes consideraron que no tomó consciencia de la enorme exposición que enfrenta la joven que aparece a su lado.

Miles de usuarios de Twitter reaccionaron con comentarios como "quedé traumada", "qué horror" y "por qué tuve que entrar a Twitter", y otros repudiaron su reacción ante la filtración. "Se caga de risa, no le importa nada", observó una usuaria, mientras otras usuarias resaltaron que la joven puede estar sitiendo vulnerada su privacidad.

Tras esta situación, Holder publicó un meme en sus historias de Instagram en el que se puede leer la frase "Unas ganas de que me sientas como lo sienten a Holder", haciendo referencia al video. Del mismo Mientras algunos fanáticos del influencer opinaron que era positivo que se lo tomara con humor, otros señalaron que no había sido respetuoso de su parte al no contemplar el momento que puede estar atravesando la joven.

Las reacciones en las redes tras el video íntimo de Tomás Holder