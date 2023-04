Tomás Holder bailó en vivo y los coaches del Bailando lo destrozaron: "Tres"

El exparticipante de Gram Hermano fue el primer confirmado para el programa conducido por Marcelo Tinelli. El influencer fue invitado a Desayuno Americano y demostró sus habilidades.

Tomás Holder, uno de los participantes más controvertidos de Gran Hermano 2022, ya se aseguró su continuidad en la televisión argentina: es primer confirmado para el Bailando 2023. Tras haber sellado su vínculo con el programa de Marcelo Tinelli, el tiktokter fue invitado a Desayuno Americano para que muestre sus habilidades nada más y nada menos que ante las coachs del certamen.

Bajo la atenta mirada de María Laura Lolo Rossi y de Eugenia López Frugoni, el influencer compartió algunos de sus pasos al ritmo de uno de los hits de Bruno Mars. El joven, un tanto nervioso, comenzó con algunos movimientos torpes y sin saber muy bien qué hacer, miró a las coreógrafas para buscar aprobación o alguna indicación.

Y si bien el rosarino se ganó los aplausos de algunas de las personas presentes en el estudio, la profesionales no lo aprobaron: "Es atrevido, osado. Me gustó que cuando le di la corrección en vivo lo corrigió, porque venía totalmente fuera de tiempo y después entró". Aunque no perdieron la esperanza sobre su futuro. "Con tres horas ensayo por día por ahí…", agregó López Frugoni.

De todos modos, el rosarino ya tiene asegurado su lugar en la pista de Tinelli. Además, podría estar acompañado por algunas de sus personas más cercanas. No se trata de ninguno de sus excompañeros de GH, sino de su madre. Pues la mujer ya manifestó sus deseos de participar de la competencia de baile.

La mamá del Holder se postuló para el Bailando 2023

Gisela Gordillo, la madre del primer eliminado de Gran Hermano, subió a TikTok un inesperado video para ser convocada al Bailando 2023. Con un ajustado top blanco, jeans y celular en mano, la mujer se presentó ante Marcelo Tinelli: “Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí, pero soy la mamá de Holder".

"Y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se la va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí", advirtió y continuó: "¿Por qué? Porque me tiene miedo. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso”.

"Soy Gi, la mamá de Holder y bailó mmm...", sostuvo en Desayuno Americano. Tras ser alentada por los integrantes del programa conducido por Pamela David, Gordillo se animó a decir que "baila muy bien" y hasta le propuso a Locho bailar una cumbia para que las coaches del certamen vean sus habilidades.