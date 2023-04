El impensado dato de Ángel de Brito sobre el futuro de Marcos de Gran Hermano: "Lo quieren"

El conductor de LAM deslizó un contundente anuncio que podría marcar el destino del último ganador Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Ángel de Brito lanzó una jugosa primicia sobre el posible futuro de Marcos Ginocchio, el último ganador de Gran Hermano (Telefe), y generó la total sorpresa de las angelitas. "Lo quieren", sentenció el conductor de televisión en plena transmisión de América TV.

Al aire de LAM De Brito recibió a Marcela Tauro como invitada al panel y le consultó: "¿No querrás volver al Bailando vos, no? Tu paso por el Bailando casi nos deja enemistados, casi nos matamos". De manera franca, la también panelista de Intrusos le retrucó: "No, no. Me quiebro la cadera y me tienen que sacrificar".

"Hoy hubo una reunión para destrabar una situación de Gran Hermano. Julieta, Alfa, Marcos, Coti", siguió Ángel revelando que el salteño podría ser la figurita más buscada por Marcelo Tinelli y su producción para una eventual nueva temporada de su famoso reality de baile más visto de la televisión argentina.

Automáticamente, las angelitas presentes en el estudio le preguntaron a De Brito: "¿Marcos quiere?". Con cautela y firmeza, el animador cuyo nombre también se rumorea para integrar el jurado del Bailando -junto con Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino- redirigió su respuesta y manifestó: "Lo quieren". Por el momento no trascendió ningún comunicado de Ginocchio al respecto de su interés o desinterés en formar parte de la rumoreada vuelta del ciclo a la televisión abierta.

Alfa de Gran Hermano confirmó los rumores sobre Tinelli: "Quiere tenerme con él"

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano, respondió la pregunta que todos sus fanáticos se estaban preguntando: si es cierto que Marcelo Tinelli se contactó con él para trabajar juntos en un nuevo proyecto.

De acuerdo con estas versiones, el conductor iba a llamar al hombre de 61 años y a Julieta Poggio para que formaran parte de Bailando por un Sueño 2023. Sin embargo, ninguno de los dos "hermanitos" había confirmado algo al respecto. Finalmente, "Alfa" rompió el silencio y aseguró que habló con Tinelli.

El exparticipante conversó con Nara Ferragut en Nara que Ver (El Nueve) sobre su paso por la casa más famosa del país y sobre su presente actual, ahora que es famoso y apenas puede salir a la calle. “Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre. Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque yo no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino, donde estoy resguardado por mis amigos", comenzó.

Cuando la entrevistadora le preguntó si era cierto que Tinelli lo había llamado para hacerle una propuesta, "Alfa" respondió que sí. "Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”, declaró. Ante la insistencia de Nara, quien le preguntó si aceptaría estar en el Bailando 2023, el ex "hermanito" respondió que no. "No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí... ¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, declaró.