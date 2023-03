La impactante predicción de Pitty La Numeróloga sobre Tinelli que se cumplió: "Nuevo comienzo"

Se cumplió una extraña premonición de Pitty La Numeróloga sobre el futuro de Marcelo Tinelli.

Pitty La Numeróloga había hecho una llamativa predicción un año atrás sobre cómo sería el 2023 para Marcelo Tinelli. Para sorpresa de todos sus seguidores, la vidente volvió a acertar una vez más.

Pitty suele descolocar a sus fanáticos muy a menudo con sus predicciones sobre el mundo de la farándula: predijo varias separaciones, embarazos y romances. Esta vez, adivinó un detalle clave sobre el futuro profesional de Tinelli, quien recientemente abandonó El Trece para emprender nuevos caminos en su trayectoria televisiva.

“A Marcelo le viene un año precioso, gracias a Dios” había adelantado Pitty en Socios del Espectáculo (El Trece), a lo que Adrián Pallares, conductor del ciclo, le preguntó si iba a ser en América TV: “Para mí, va a venir con un proyecto nuevo que lo va a tener muy contento". Justo unos meses después, Tinelli se fue de El Trece y firmó contrato con América.

Ahora que la numeróloga comprobó su propia predicción, agregó: “Como les dije en noviembre, se acercaba un gran cambio para un hermoso 2023 que trae nuevas oportunidades, una nueva rueda de suerte en la cual él va a poder aprovechar esta nueva oportunidad que la energía le propone, un despegue y, sobre todo, un nuevo comienzo”.

Y agregó que se trata de "una energía hermosa" que le permitirá al conductor que a partir del mes de abril, se le abran nuevos caminos. "La rueda de la fortuna lo está acompañando y depende de él crear nuevos y alegres proyectos, donde va a poder ser protagonista y darse una nueva oportunidad en su gran motivación espiritual que es su trabajo. A disfrutarlo y apostar a las nuevas oportunidades de la vida”, concluyó.

La predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro romántico de Marcelo Tinelli

Por otro lado, la experta en numerología también había hecho una predicción sobre el futuro sentimental de Tinelli, tras su separación de Guillermina Valdés: "Hay un romance que está por salir. Hay un volantazo con un romance que está por venir", aseguró en aquel entonces. Recientemente, el conductor declaró que está disfrutando mucho de su soltería y conociendo a diferentes mujeres.

Marcelo contó, durante un móvil con LAM (América TV) con Ángel de Brito, que está en un muy buen momento de su vida. "Me encanta la vida de soltería. Me encanta estar soltero, disfrutar con mis amigos, cosa que no había hecho hace mucho tiempo, disfrutar de mis hijos, poder moverme de una manera diferente...", comenzó el padre de Candelaria Tinelli.

"Este es un momento lindo para disfrutar, pero obvio que conocí chicas", reconoció. Cuando De Brito le preguntó si su manera de conocer mujeres era a través de las redes sociales o en fiestas, Tinelli no dio detalles, pero aseguró que ya no sale a boliches y que conoció a la mayoría de sus citas "yendo a comer en restaurantes o caminando por la calle".