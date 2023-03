Beto Casella contó lo que nadie se anima a decir sobre Marcelo Tinelli: "Todos"

Beto Casella se animó a contar un secreto a voces sobre Marcelo Tinelli. El conductor de Bendita, sin filtros sobre el líder de ShowMatch.

Beto Casella es una voz autorizada para hablar sobre el mundo del espectáculo. Es por este motivo que el conductor de Bendita TV decidió contar un dato sobre Marcelo Tinelli con el que muchos están de acuerdo, y opinó sin filtro de la actualidad televisiva a nivel nacional.

Consultado por Socios del Espectáculo sobre quienes son imprescindibles en una televisión que cada vez tiene menos adeptos (muchos migraron al stream), Beto Casella afirmó: "Mirtha es obligatoria. Debería estar subsidiada por el Estado, ella debería estar siempre en la televisión, esté el gobierno que esté”.

“Susana, Tinelli, Repetto, yo, somos todos prescindibles. Mirtha no. La única figura que tendría que estar sí o sí en la televisión es Mirtha. Ella tiene que estar porque es como el emblema de la televisión, de la resiliencia, del laburo y del periodismo que va al hueso. Yo siempre cuento los días hasta que ella vuelva. La tele sin Mirtha es como un River-Boca sin los jugadores titulares”, sentenció Beto Casella, dejando a Marcelo (ícono de la televisión en la década de 1990) fuera de combate contra "La Chiqui".

Soledad Aquino reveló el secreto mejor guardado de Tinelli y después borró la publicación

Marcelo Tinelli fue apuntado por una de sus exparejas. Es que Soledad Aquino, primera esposa del conductor y madre de Candelaria y Micaela Tinelli, realizó una publicación en Instagram en donde mandó al frente a quien fue su compañero de vida con palabras soprendentes. Luego, y misteriosamente, el posteo fue eliminado.

La cuenta Gossipeame alcanzó a ver el mensaje de Soledad Aquino en su feed de Instagram, donde hizo un desesperado pedido y contó una infidencia sobre Marcelo Tinelli. "Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos....", explicó la mujer, dejando en claro que el productor y empresario televisivo nunca tuvo un espacio para que ella trabaje en sus productoras.

"Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo", terminó diciendo el mensaje de Soledad Aquino. Horas después, el posteo fue eliminado aunque las capturas de pantalla lograron inmortalizarlo. Sin ir más lejos, Marcelo Tinelli fue una de las personas que le dio like a la publicación. Desde Gossipeame analizaron: "Se ve que Marcelo no leyó lo que decía y la likeó. Hoy no está más".