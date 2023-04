El drama que atraviesa Julieta Poggio tras salir de Gran Hermano: "Cuidado"

La bailarina contó en sus redes sociales el por qué del mal momento que atraviesa. Julieta Poggio advirtió a sus seguidores sobre una posible estafa.

Julieta Poggio compartió en su cuenta de Instagram una historia donde se mostró desesperada por una grave situación que se dio cuando ella estaba dentro de la casa de Gran Hermano. La bailarina de 21 años advirtió a sus seguidores que podrían ser víctimas de una estafa como producto de lo que le ocurrió.

"Atención, este número, que es mi exnúmero, fue hackeado cuando yo estaba en la casa. Y el hacker acaba de estafar a una marca. Por favor, tengan mucho cuidado. La única manera de solucionarlo es denunciando el número, se los súper agradecería", escribió Poggio en su publicación. De esta forma, también les indicó a todas las marcas o emprendimientos que quieren contactarla por publicidad lo que ocurrió con su número.

La joven fue la tercera finalista de la casa de Gran Hermano 2022 y la última mujer en salir del reality show de Telefe. Su carisma, gracia y sinceridad pusieron a la bailarina entre los mejores participantes y eso tuvo consecuencias en las métricas de sus redes sociales, en las que maneja a millones de personas como público: tiene más de 2.2 millones de seguidores en Instagram.

La revelación de Nacho Castañares que espantó a Julieta Poggio

Nacho y Julieta de Gran Hermano acudieron al ciclo Biri Biri de República Z, conducido por Stefano de Gregorio, y el joven le hizo una impensada confesión a su excompañera de convivencia sobre una travesura que le ha hecho en la casa sin que ella se diera cuenta. "¿Había algún pillo que se hacía el boludo y escondía algo?", enunció el conductor y, acto seguido, la panelista Julieta Puente denunció que Nacho se robaba los chocolates de Poggio.

Julieta: ¿Qué? Mentira.

Nacho: Yo te robé... ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas que fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo.

J: Todo me robaron. Una vez tenía un chocolate ahí guardado en un tapercito, me lo robaron. Tenía un choripán guardado en el microondas escondido en un papel, me lo comieron. No podías dejar nada. ¿Por qué me tenés que robar?

La novia de Marcos, en contra de Julieta Poggio

La finalista de GH fue criticada en redes sociales por la novia de Marcos, el ganador, a través de un like a un tweet que destrozaba a la bailarina. "Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo, ojalá cuando salga tenga esa charla con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan", rezaba la publiación que likeó la pareja del salteño.