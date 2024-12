Se pudrió todo en el espectáculo por lo que pasó entre Echarri y Pachano: "Imbécil"

Tensión por lo que pasó entre Pablo Echarri y Aníbal Pachano.

Pablo Echarri y Aníbal Pachano son dos figuras fuertes del mundo de la televisión y el espectáculo y en las últimas horas, protagonizaron una tensa situación que desató una ola de reacciones en el ambiente. En primer lugar, el director teatral de 69 años lo fulminó por su trabajo en SAGAI y el actor de 55 años salió con los tapones de punta a responderle.

SAGAI es una asociación civil sin fines de lucro que gestiona y administra colectivamente los derechos de propiedad intelectual de actores, actrices, intérpretes de voz, bailarines y bailarinas abonados de manera compensatoria por la comunicación pública de sus obras. Allí trabaja Pablo Echari como tesorero y Aníbal Pachano criticó fuertemente su rol en la entidad.

"Ni me interesa hablar con él, es un maleducado, un ordinario. Es el que maneja la plata nuestra, de la imagen. Y a mí no me paga. Todo el problema empezó porque no le querían pagar a un doblador que no cobraba los derechos que se habían pagado y que habían recaudado estos señores, ese es el problema, se les terminó el circo, se cayó la careta, ya pasó varias veces", lanzó Pachano en un programa de streaming. A sus dichos se sumó Ramiro Marra, cuestionándolo duramente.

En este marco, Echarri utilizó sus redes sociales para salir a desmentir y explicar cómo funciona la dinámica de SAGAI en una fuerte respuesta a Agustín Romo, diputado libertario de la provincia de Buenos Aires, quien lo había apuntado en su cuenta de X. "Imbécil, Pachano no puede comprender (o no quiere) desde hace varios años que SAGAI no paga derecho de imagen, paga derecho de intérprete y en su trabajo con Tinelli nunca interpretó ningún personaje, hace de él mismo ¿me seguís?", soltó. "Pachano es un pobre tipo al que le tiran de la lengua y sale resentimiento, pero vos sos peligroso porque junto con tus secuaces están llevando a la Argentina y su gente al retroceso y al nivel de pobreza más grande de la historia. Disfrutá del verano", finalizó contundente contra Romo, quien se prendió de esta situación, y al mismo Pachano.

Pablo Echarri confesó su secreto después de 35 años: "Pablo Rago"

Pablo Echarri sorprendió al mundo del espectáculo por la revelación que hizo en un programa de América TV. Alejado de la actuación en cine y televisión, fue entrevistado en el marco de un nuevo proyecto laboral en el teatro y en el medio de la nota, realizó una confesión inesperada que incluye a nada menos que Pablo Rago.

El lunes por la noche, Pablo Echarri estuvo en el programa Noche Al Dente, el late-night show que conduce Fernando Dente por América TV. El actor está atravesado por la obra de teatro ART que protagoniza junto a Fernán Mirás y Mike Amigorena, bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios.

Una de las preguntas de Fernando Dente lo puso contra las cuerdas, ya que estaba vinculada a un episodio en la década de los 80 cuando era muy joven y se hizo pasar por Pablo Rago para estar con una mujer. "Eso fue en Mar del Plata en el año 88/89. Fue durante mi juventud, pero yo vendía ropa en Wilde, era famoso hasta Avellaneda o Quilmes", dijo en primera instancia.

"Yo tenía cierto parecido a Pablo cuando tenía el pelo cortito y él era famoso hace ya muchísimo tiempo, era una gran figura. Yo creo que hizo la tonta y dijo ‘vamos con este que es el único que hay'", cerró Echarri entre risas. Cabe recordar que en ese entonces, Rago ya había estado en la película La historia oficial, ganadora de un Oscar, mientras que la carrera del esposo de Nancy Duplaá comenzó durante la década del 90.