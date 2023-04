Julieta Poggio confirmó lo que todos pensaban de su novio: "No"

Julieta Poggio abrió su corazón en Cortá por Lozano sobre su relación con Lucca Bardelli y despertó fuertes rumores de ruptura.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano (Telefe), contestó lo que todos sus fanáticos estaban desesperados por saber: si es cierto que su relación con Lucca Bardelli, su novio, estaría por llegar a su fin. De acuerdo con estas versiones, el joven la habría engañado durante los meses en los que estuvo en la casa más famosa del país y, desde entonces, su vínculo no volvió a ser el mismo.

Durante aquel tiempo, se filtraron varios chats, supuestamente de Lucca, en los que coqueteaba con otras mujeres. Más allá de esto, tanto el joven como Julieta aseguraron que estaban trucados y siguieron mostrándose juntos. En este contexto, la panelista Juariu notó que durante las últimas semanas no se estaban dando "me gusta" en sus fotos de Instagram ni dejándose comentarios, como lo hacían anteriormente.

Poggio fue consultada sobre este tema en Cortá por Lozano (Telefe) y su respuesta generó una gran incertidumbre entre el público. Todo comenzó cuando Costa le preguntó si se iría a vivir con Lucca, a lo que Julieta respondió que por ahora no. “Ahora estoy en mi casita, quiero estar en casa con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, que me acompañan en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen”, declaró la bailarina.

Fue entonces cuando Vicky Xipolitakis le preguntó cómo estaba su relación y se generó una gran tensión. "Y, es difícil, porque no nos estamos viendo mucho...", respondió Julieta, sin dar demasiados detalles al respecto. "Ay, metí el dedo en la yaga, qué desubicada yo", se lamentó Costa. Juariu intervino y le señaló que, desde hace varios días, no se dan "like" en las fotos de Instagram, a lo que la ex "hermanita" no emitió comentario alguno, lo cual despertó todavía más sospechas.

Julieta Poggio ganó una fortuna por hacer presencia en un boliche: cuánto le pagaron

Ahora que Julieta salió de la casa, cuenta con una gran cantidad de ofertas laborales. Recientemente, cobró una gran cifra de dinero por hacer presencia en un boliche. “Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”, reveló El Laucha, en su canal de YouTube. Sin embargo, se dice que tanto Julieta como los otros "hermanitos" no cobrarían la totalidad del dinero, ya que a la productora Kuarzo le corresponde la mitad de todas sus ganancias obtenidas por publicidad o presencias.