Juariu contraatacó a sus excompañeros de Bendita: "Es así"

Juariu se defendió de las burlas de sus excompañeros de Bendita TV, que se burlaron por su desempeño en MasterChef.

Los panelistas de Bendita TV destrozaron a Juariu tras su partida de MasterChef Celebrity el domingo pasado, remarcando lo muy armado que está el programa y lo poco creíble que fue la angustia de ella. Ahora, la influencer tucumana, que trabajó en Bendita anteriormente como panelista, respondió a sus agresiones.

“¿A vos te parece mal que se haya ido Juariu?”, le había preguntado Claudio Pérez, actual conductor del programa, a Horacio Pagani. “Sinceramente, ¿vos te creíste eso? A mí me parece que está guionado y mal actuado. Hizo un esfuerzo sobrenatural para llorar, esa pobre piba que laburaba acá con nosotros”, opinó el periodista, y agregó que, si pensaba volver algún día, el programa no la esperaba con sus puertas abiertas.

“Nunca lo vi tan perverso y tan malvado a Pagani, estoy absolutamente shockeada. ¡Está siendo malvado! Estuvieron chupándole las medias a Juariu y ahora la están asesinando”, se quejó una de las panelistas del programa. Juariu respondió a estos comentarios y, en diálogo con Primicia Ya, aseguró que ya conoce cómo es el humor del programa, por lo que no la sorprendieron esos dichos.

“Conozco el humor de Bendita, se jode con todo, es así y yo me reí muchísimo con el informe de ayer. Obvio que lo vi y para nada lo tomé como mala onda de mis ex compañeros, todo lo contrario. Los sigo viendo y seguimos hablando con todos”, remarcó Juariu.

“El informe me hizo reír muchísimo y los comentarios de mis compañeros también. Los sigo viendo aparte así que la mejor, sé que lo dicen en joda. Es más, el otro día estuve con todos ya que me invitaron al cumple del productor general, así que la mejor con todos”, cerró.

¿Por qué Juariu perdió en MasterChef Celebrity?

A pesar de algunos platos que triunfaron mucho durante su trayectoria en el programa, y de todo el avance que el jurado registró en ella, quedó afuera de la competencia por un plato que le jugó una muy mala pasada. “Estoy muy decepcionado. No pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, calabaza inexistente, poco sabor”, le dijo Donato de Santis sobre sus ravioles hervidos de calabaza y pistacho.

“No me parece la forma de hacer un relleno de calabaza. Lo procesaste todo con el mixer, capaz le sacó sabor, textura, porque yo no siento nada. Después, pasé un rato explicándote que te convenía hacer otra salsa que no sea una mayonesa, pero apare, nunca pensé que iba a ser una mayonesa comprada. No está rico”, coincidió Germán Martitegui. Finalmente, todo el jurado la despidió con mucha pena.