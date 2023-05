Juan Reverdito se cansó y dijo lo que todos piensan de Alfa: "Se terminó"

El participante más longevo de la última edición de Gran Hermano le iniciará una demanda a su excompañero y el taxista redobló la apuesta.

Juan Reverdito y Walter "Alfa" Santiago se llevaron mal en la casa de Gran Hermano y su enemistad creció fuera del reality. Los exparticipantes del programa conducido por Santiago del Moro tuvieron un enfrentamiento que casi termina a los golpes. Desde ese momento, la tensión creció y el jugador más veterano anunció que iba a denunciarlo por llamarlo "degenerado".

Alfa tomó la decisión luego de que Reverdito opinó sin filtro sobre su romance con Delfina Wagner, debido a que la joven es 40 años menor que él. "Para mí, Alfa es un degenerado. ¿Cuántos años tenía la chica con la que está ahora? Hace tres años, la chica con la que estaba era menor, yo soy papá. No me importa, no me parece", sostuvo el taxista, en diálogo con Intrusos.

Frente a esto, Santiago arremetió: "Este muchacho, Reverdito, estaba hablando... Espero que hable así en la Justicia también, porque va a haber novedades. Juancito, me da mucha pena que tengas tanto resentimiento, tanta bronca. Pero hay que aprender que cuando uno abre la boca y habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice. Cuando se equivoca, cuando acusa, cuando trata a alguien de algo, después tenés que ir a la Justicia y probar que vos estás tratando a alguien, con fundamentos".

Juan Reverdito volvió a apuntar contra Alfa

El pasado fin de semana, Juan visitó el programa Estamos a Tiempo Extra y habló con Diego Ramos sobre el conflicto eterno que tiene con su excompañero: "Voy a ser sincero. Esta semana se estuvo hablando mucho de mí por el tema Alfa, no salí a contestar. Me llamaron de varios programas para hablar. Es la última vez que voy a hablar de Gran Hermano. Para mí, Gran Hermano hoy se terminó para mí, en todo sentido".

"No estoy arrepentido de lo que dije el otro día sobre Alfa, ya estoy podrido de aclarar algunas cosas. La denuncia que me quiere meter, no me preocupa. Yo la verdad es que no fui a Gran Hermano a hacerme amigos. A mí me decepcionaron varios, entonces no me interesa tener relaciones con ellos", continuó.

"¿Vos no aceptás que una persona de 60 años pueda salir con alguien de 20? ¿Es degenerado para vos eso?", le preguntó un periodista y el taxista sostuvo: "Esa frase, con todo lo que estamos viviendo, te puede chocar mucho. Yo con Alfa siento rechazo, es mutuo. Pero si él quiere seguir el tema en la Justicia que lo haga, no tengo la cabeza como para pensar en eso, estoy muy tranquilo. No me interesa tener una polémica para entrar al Bailando, que tampoco me tienen en cuenta".