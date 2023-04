Juan Reverdito le declaró la guerra a uno de sus mejores aliados en Gran Hermano: "Contestá"

Juan Reverdito reveló una nueva enemistad con uno de los participantes más queridos de Gran Hermano. Con quién se peleó.

Juan Reverdito se metió en una nueva pelea con uno de los participantes de Gran Hermano que entró a la casa junto a él en la edición 2022/23 del reality show de Telefe. El taxista, quien viene de protagonizar una feroz pelea con Walter "Alfa" Santiago por redes sociales, reveló que no tuvo nunca más relación con un integrante de "Los Monitos", el grupo que se había forjado al inicio del programa

"Le di un abrazo y lo sentí ese abrazo. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'", expresó en un vivo de Instagram sobre Nacho Castañares, el joven de 19 años que salió subcampeón del reality show de Telefe. El taxista de 42 años se quejó del ninguneo de quien era su amigo adentro de la casa y salió con todo a responderle.

"Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas", reveló. Reverdito había tenido un fuerte cruce con "Alfa", donde lo invitó a pelear, y destrozó a la producción de Telefe por no convocarlo a los programas, distinto a lo que sucedía con otros exparticipantes.

"Por lo menos sé persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje", sostuvo de manera contundente hacia Nacho. Y concluyó: "Se los di a una productora para que se los diera. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van".

Los tuvieron que separar: el video de Juan Reverdito y Alfa de Gran Hermano al borde de las piñas

Se vivió un momento de máxima tensión con los exparticipantes de Gran Hermano Juan Reverdito y Walter "Alfa". Ambos mantienen una pésima relación y hace poco se habían cruzado por redes sociales. En esta oportunidad, se vieron las caras ya que la producción reunió a todos los que ingresaron en la edición 2022/23 del reality show de Telefe, situación que no salió nada bien y casi terminan a las trompadas.

"Andá, la concha de tu madre", se escuchó decir a "Alfa" en el video que se volvió viral en las redes sociales, en un enfrentamiento que elevó temperaturas en Telefe. La producción tomó la decisión de invitar a todos los exparticipantes para el casamiento falso entre los finalistas Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, Juan Reverdito y "Alfa" no se contuvieron y protagonizaron un escándalo.

Esta situación se dio en pleno vivo de Instagram del taxista, quien se volvió loco y reaccionó con todo hacia el sexagenario. "A mi vieja no ¿qué me empujás, boludo? La concha de tu madre, te voy a romper la cabeza", lanzó completamente fuera de sí, mientras sus excompañeros intentaban calmarlo. Allí se vio la intervención de Maxi Giudici y Ariel Ansaldo.

El encontronazo casi termina mal, ya que estuvieron al borde de irse a las piñas. "Lo voy a matar, boludo", le decía Juan a Maxi, quien lo separó del lío llevándolo a otro lado. Días atrás, el taxista que fue el cuarto eliminado de Gran Hermano, lo había amenazado en sus redes. "¿Vos te pensás que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante? Si querés decímelo en la cara, si tenés los huevos suficientes para hacerlo...", dijo en su cuenta de Instagram. "Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", respondió "Alfa".