Juan Reverdito invitó a pelear a Alfa y se pudrió todo con los ex Gran Hermano: "Te voy a cruzar"

Juan Reverdito y Walter "Alfa" Santiago, exparticipantes de Gran Hermano, se cruzaron fuerte en redes sociales. Los videos intimidantes que publicaron en sus redes sociales.

Juan Reverdito y Walter "Alfa" Santiago se cruzaron feo en las redes sociales con videos en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram. El taxista se ofendió por supuestos comentarios de su excompañero y lo amenazó, mientras que el sexagenario aclaró las cosas en un tono chicanero, por lo que la relación entre los exparticipantes de Gran Hermano es completamente tensa.

"Escuchame una cosa, a vos te hablo, payaso. No solamente sos cagón que me llamás tres veces de un número privado. No sé quién te dio mi número de teléfono. No solo eso, sino que me dejás un mensaje de voz. Me mojaste la oreja adentro de la casa, te aguanté un mes y le faltaste el respeto a mi nene chiquito", lanzó Juan. Todo comenzó porque "Alfa" lo invitó a hacer presencias en boliche Pepino tras el llamado del taxista al Mago Sin Dientes, amigo de Walter.

"Soy tachero ¿cuál es el problema con que sea tachero? Estoy laburando con el taxi ¿cúal es tu problema? ¿Vos te pensas que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante? Si querés decímelo en la cara, si tenés los huevos suficientes para hacerlo", expresó Juan, sumamente enojado. Y agregó: "Quiero ver si me lo decís en la cara, en algún momento te voy a cruzar porque laburo trece horas por día. Sos un cagón, Alfa".

Lejos de esquivar la polémica, el exparticipante de Gran Hermano que se fue eliminado en un mano a mano con Romina Uhrig le respondió en sus redes. "Como vos te comunicaste con un amigo mío y él me dijo 'mirá quién me llamó para pedirme presencias, totalmente desubicado'. Te llamé para decirte 'venite a Pepino, te consigo presencias', nada más que eso ¿Tanto te dolió, pibe?", señaló.

En el cierre del video, escapó a la invitación que le hizo Juan de cruzárselo en la calle y dio por finalizada la discusión. "No vengas a Pepino entonces, seguí buscándote vos las presencias. Y eso de que ofendí a tu hijo, ¿en qué momento? Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", culminó picante.

Alfa derrapó y apuntó contra Maxi de Gran Hermano: "Cordobés inútil"

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un duro descargo contra Maxi Giudici, su excompañero dentro de la casa más famosa del país, con quien protagonizó varios cruces que casi terminan en episodios de violencia.

"Alfa" se destacó en el reality debido a su mal temperamento y su manera frontal de decir todas las cosas que le molestan. Maxi brindó una reciente entrevista en la que confesó que le costó mucho convivir con el hombre de 61 años y, en venganza, "Alfa" lo insultó a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Giudici reveló que la convivencia con "Alfa" había sido "muy difícil", ya que se sabía que el hombre "podía explotar en cualquier momento". "Alfa" no se quedó callado y, tal como hizo en ocasiones anteriores, hizo un descargo en sus redes y le dijo al cordobés: "Un pobre tipo... Me das lástima". Más tarde, publicó en sus historias de Instagram: "Estás tan resentido que no parás de hablar de The King. Pará de hablar de mí, cordobés inútil”.

Además, aprovechó para reclamarle que se quedó con uno de sus objetos personales más preciados: la banda que usaba en su cabeza mientras estaba dentro de la casa. "Deberías devolverme la banda que me pediste", le recordó. Su comentario se volvió viral y mientras algunos defendieron a "Alfa", muchos otros se posicionaron del lado del cordobés.