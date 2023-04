Alfa confirmó su romance con una joven 40 años menor: "No nos importa"

Walter "Alfa" Santiago reconoció que está en pareja con Delfina Wagner, la joven de 20 años con quien se lo vincula desde hace varias semanas.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), confirmó la noticia menos pensaba sobre su vida sentimental: que está en pareja con Delfina Wagner, la periodista de 20 años con la que había sido visto a los besos en varias fiestas y eventos. A pesar de la diferencia de edad, el hombre de 61 años aseguró que se encuentran muy felices y enamorados. Mientras algunos de sus fanáticos lo apoyaron, la gran mayoría lo destrozó en las redes sociales debido a que se llevan 40 años.

Semanas atrás, se habían filtrado fotos de "Alfa" besándose con Delfina en diferentes lugares, aunque ninguno de los dos había confirmado su romance. Ahora, finalmente el ex "hermanito" brindó detalles sobre su situación sentimental. Ambos estuvieron presentes en A la Barbarossa (Telefe), el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, y hablaron sobre su relación.

"Yo creo que hay que hacer las cosas que uno siente. Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro... No nos importa la diferencia de edad”, manifestó el ex "hermanito". Y explicó que a medida que la fue conociendo como persona, se dio cuenta de que "es buena, tiene un corazón de oro, escucha y acompaña". Además, contó que ya se la presentó a su hija.

Cuando le preguntaron si eran pareja, el hombre respondió que "no existen los títulos" y que es su "compañera". "No me jodas", lo frenó Delfina, que lo estaba escuchando desde el otro lado de la pantalla, dejando en claro que son novios. "Con 'Alfa' nos estamos conociendo. No me gusta que me comparen con otras chicas, es un garrón que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas”, agregó la joven, en referencia a Romina, la representante de "Alfa" en Uruguay, y a Camila Lattanzio, exintegrante de Gran Hermano.

La palabra de Nancy Pazos sobre la relación entre "Alfa" y Delfina

Nancy Pazos cuestionó la diferencia de edad entre "Alfa" y la joven y reconoció que le cuesta aceptarlo, ya que "hay algunas situaciones que inciden en la pareja y que tienen que ver con el poder". "Recién, Delfina reconoció que lo hizo porque ella quiso, pero se cambió el color de pelo, se cambió los dientes...", señaló la periodista, en referencia al cambio de look que Delfina se hizo recientemente, justo después de que "Alfa" dijera que no le gustaba cómo se veía antes.

"¿Hasta cuándo vas a juzgar las decisiones de una mujer adulta?", la frenó la novia de "Alfa". "Yo te respeto, estoy segura de que sos una mina inteligente. Yo también a tu edad tenía determinadas características que, quizás, le llamaban la atención a personas mayores. No digo que esté bien o mal...", siguió Pazos. "A mí no me hace ruido", la contradijo Georgina, la conductora del programa.