Alfa de Gran Hermano denucniará a Juan Reverdito ante la Justicia: "Degenerado"

Walter "Alfa" Santiago llevará a Juan Reverdito a la Justicia por sus recientes dichos sobre su persona.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), anunció que iniciará acciones legales contra Juan Reverdito, uno de sus excompañeros dentro de la casa más famosa del país, con quien mantuvo una fuerte rivalidad. Esto ocurrió luego de que el taxista llamara al hombre de 61 años "degenerado" por su nueva relación con Delfina Wagner, periodista uruguaya de 19 años.

Todo comenzó cuando Reverdito estuvo presente en Intrusos (América TV) y dio su opinión sobre el vínculo que "Alfa" mantiene con la joven. “Para mí, Alfa es un degenerado. ¿Cuántos años tenía la chica con la que está ahora?”, se preguntó. El hombre no se quedó callado y, días después, le advirtió que llevaría el tema a la Justicia.

“Escuché a este muchacho Reverdito. Espero que hable así en la Justicia porque va a haber novedades. Juancito, me da mucha pena que tengas tanto resentimiento, tanta bronca, pero hay que aprender que cuando uno abre la bocaza y habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice”, manifestó "Alfa" a través de su cuenta de Instagram.

Y le adelantó a su público que tomará firmes medidas contra su excompañero: “Hay que hacerse cargo de que cuando uno acusa de algo a alguien, hay que ir a la Justicia y probar que estás tratando de acusar a alguien con fundamentos. Si yo digo que alguien es un degenerado y no lo es, me meto en problemas. Hay que aprender a hablar y a hacerse cargo. Hay gente que nunca tuvo un micrófono, y ahora lo tiene y habla”.

Juan Reverdito se quejó contra la producción de Gran Hermano y sus excompañeros

A diferencia de otros exparticipantes de Gran Hermano, Juan no tuvo las mismas oportunidades laborales en el mundo de la televisión, la publicidad y las redes sociales. Por esta razón, apuntó directamente contra los productores, quienes ni siquiera lo llamaron para formar parte de los debates. "Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", se quejó, en diálogo con el ciclo El Confesionario (Radio Tu).

Acto seguido, filtró la cifra que ganan sus compañeros por trabajos: "Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", destacó.