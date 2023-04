Juan Reverdito reveló la cifra millonaria que cobran los ex-Gran Hermano por hacer canjes

Juan Reverdito confesó cuánto dinero ganan sus excompañeros de Gran Hermano por hacer canjes y publicidades.

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló cuánto cobran sus excompañeros del reality por publicidades y canjes y manifestó su indignación contra la producción. Según el hombre de 43 años, es injusto que los demás "hermanitos" hayan salido con miles de oportunidades laborales, mientras él sigue ganándose la vida manejando su taxi.

En varias ocasiones, Reverdito apuntó contra la producción por haber ensuciado su imagen y por no haberle garantizado trabajo. Ahora que terminó el reality, volvió a acusar al canal por sus supuestos malos manejos. "Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", se quejó, en diálogo con el ciclo El Confesionario (Radio Tu).

En este sentido, agregó que algunos de sus excompañeros ganan una enorme cifra de dinero. "Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", remarcó.

Semanas atrás, el ex "hermanito" había contado que la producción ni siquiera lo llamó para aparecer en los debates. “Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré", se quejó en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Además, se quejó de que Walter "Alfa" Santiago haya reingresado a la casa. “Hace un mes que la casa es un bodrio. Hay otros chicos que están afuera que le podrían poner más picante que 'Alfa', no a todos nos dejan ir a los pisos de los programas y a 'Alfa' sí. Tiene privilegios", observó.

"¿Por qué no hacen una encuesta a ver qué participante quieren que entre? Y eso muestra qué mal que estamos, porque le damos protagonismo a una persona que maltrató a mucha gente dentro de la casa. No quiero dar nombres, pero muchos de los que lo criticaban, ahora cuando salió le chupaban las medias", cerró el taxista.

Filtran cuánto cobró Julieta Poggio por hacer presencia en un boliche

Recientemente, se filtró la gran cifra que Julieta cobró por hacer presencia en un boliche. “Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”, reveló El Laucha en su canal de YouTube. Cabe destacar que los exparticipantes del reality no se quedan con todo el porcentaje, ya que por contrato, el 50% de lo que ganan en publicidades o presencias se lo queda Kuarzo Producciones, por haber impulsado su carrera con el reality.