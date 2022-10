Al borde de las piñas, Conejo invitó a pelear a Juan en Gran Hermano: "Quién sos"

Alexis, más conocido como "Conejo", invitó a pelear a Juan en Gran Hermano y la casa se vio muy movilizada. El fuerte cruce que casi termina a las piñas en el reality de Telefe.

Alexis "Conejo" Quiroga y Juan Revertido protagonizaron un escandaloso momento en la casa de Gran Hermano. Horas después de la primera gala de eliminación del reality de Telefe se conoció el video de la pelea en la que casi terminan a las piñas.

Horas antes de que se supiera la eliminación de Tomás Holder, "El Conejo" y el taxista se cruzaron. Todo comenzó cuando el influencer rosarino apuró a "Alfa". "Así estamos... un hombre de 60 años que le falta el respeto a una chica de 25 años (NdeR: por Martina)", manifestó el joven que se hizo conocido por TikTok.

"¿A quién le falté el respeto?", preguntó Walter Santiago. "A mí, todo el tiempo", indicó Martina. "¿Quién sos vos acá?, se defendió "Alfa". "¿Quién sos vos? ¿Quién te conoce? Decime tu nombre que no me acuerdo", le contestó Holder. Inmediatamente después, "El Conejo" se acercó y sorprendió al arrojarle un almohadón a Juan, que tan sólo observaba atentamente la discusión.

Juan Reverdito y Alexis Quiroga se pelean y casi se agarran a piñas en Gran Hermano.

"¿Y a vos quién te conoce? Rata. Parate... sin remera, donde vos quieras. En el medio de la plaza o donde vos quieras", lanzó Alexis, de manera desafiante. Juan le respondió: "Cuando salgamos de acá, donde vos quieras". "Listo, agendá mi número", retrucó "El Conejo".

El taxista fue al frente y le advirtió: "Pero cuando salgamos de acá, boludo". "¿Y vos decís acá adentro?", le consultó el cordobés. "No, no, no, cuando salgamos de acá de la puerta donde vos quieras porque los panqueques a mí no me van", le replicó Juan. Y finalmente, "El Conejo" remató: "Bueno, ahora te vas a comer uno lindo...".

Cuál es el problema de salud que tuvo la madre de Tomás Holder, participante de Gran Hermano

Nancy Pazos, panelista del debate de Gran Hermano, le preguntó a Tomás Holder sobre el inconveniente que su madre protagonizó en 2020 durante la pandemia de Covid-19. "Tengo entendido que tu mamá tuvo un problema de salud", expresó. Y en dicho marco, el concursante se emocionó y no pudo contener las lágrimas.

Tomás Holder: "Sí, en 2020. Fue súper difícil en todo sentido. Me acuerdo que cuando vi a mi vieja internada, me partió".

Nancy Pazos: "¿Y te acordás cuando tu vieja se despertó?".

Tomás Holder: "Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que la amaba y que no me falte nunca".

Nancy Pazos: "Porque en realidad tu mamá es lo que tuviste en toda la vida".

Tomás Holder: "Sí, mi vieja es mi cable a tierra en todo sentido".

Nancy Pazos: "En ese momento, tu mamá era tu único sostén económico. ¿Y qué pasó?".

Tomás Holder: "Sí, en 2020 yo no laburaba ni generaba ingresos. Mi mamá estaba quebrada, estaba con problemas de salud. No sabíamos qué hacer porque yo no vengo de una familia multimillonaria como quizás piensan algunos por los TikTok. Piensan que al ser un influencer uno tiene todo. Tenía pocos seguidores y no era conocido ni nada. Tenía 19, 20 años, soy mamero y mi vieja es admirable. Tuve que bancar a mis hermanos, ser el hombre de la casa".