El calvario económico que atraviesa Juan Reverdito: "Estoy complicado"

El exparticipante de Telefe se pronunció contra las autoridades del canal. Juan Reverdito habló de su economía y causó preocupación.

Juan Reverdito habló sobre su enojo con Telefe por las escasas oportunidades laborales que la emisora le ofreció y dio a conocer por qué atraviesa un duro momento. El remisero habló sobre su presente profesional y contó cuánto ganan sus excompañeros de Gran Hermano.

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas. Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero", comenzó su descargo contra el canal de las pelotas Reverdito, en diálogo con el ciclo El Confesionario.

El exparticipante de GH comparó su realidad económica con la de sus excompañeros y se mostró apenado: "Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada. Trabajo de lunes a lunes 14 horas por día. Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella".

La furia de Juan Reverdito con Nacho Castañares

"No sé con que participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Me llevé sorpresas con cosas que pasaron dentro de la casa pero era un juego y terminó. Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está", enunció Reverdito hace algunos días en diálogo con Maica Comunica. Y sumó: "Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre (Rodolfo) en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas".

Juan se molestó con Nacho por su no respuesta en el chat y agregó: "Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje. Se los di a una productora para que se los de. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van".