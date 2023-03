Los tuvieron que separar: el video de Juan Reverdito y Alfa de Gran Hermano al borde de las piñas

La producción invitó a todos los exparticipantes de Gran Hermano y cuando se cruzaron, se dijeron de todo. El tenso video entre Juan Reverdito y Walter "Alfa" Santiago donde casi terminan a las piñas.

Se vivió un momento de máxima tensión con los exparticipantes de Gran Hermano Juan Reverdito y Walter "Alfa". Ambos mantienen una pésima relación, hace poco se habían cruzado por redes sociales, y en esta oportunidad, se vieron las caras ya que la producción reunió a todos los que ingresaron en la edición 2022/23 del reality show de Telefe, situación que no salió nada bien y casi terminan a las trompadas.

"Andá, la concha de tu madre", se escuchó decir a "Alfa" en el video que se volvió viral en las redes sociales, en un enfrentamiento que elevó temperaturas en Telefe. La producción tomó la decisión de invitar a todos los exparticipantes para el casamiento falso entre los finalistas Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, Juan Reverdito y "Alfa" no se contuvieron y protagonizaron un escándalo.

Esta situación se dio en pleno vivo de Instagram del taxista, quien se volvió loco y reaccionó con todo hacia el sexagenario. "A mi vieja no ¿qué me empujás, boludo? La concha de tu madre, te voy a romper la cabeza", lanzó completamente fuera de sí, mientras sus excompañeros intentaban calmarlo. Allí se vio la intervención de Maxi Giudici y Ariel Ansaldo.

El encontronazo casi termina mal, ya que estuvieron al borde de irse a las piñas. "Lo voy a matar, boludo", le decía Juan a Maxi, quien lo separó del lío llevándolo a otro lado. Días atrás, el taxista que fue el cuarto eliminado de Gran Hermano lo había amenazado en sus redes. "¿Vos te pensas que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante? Si querés decímelo en la cara, si tenés los huevos suficientes para hacerlo", dijo en su cuenta de Instagram. "Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", respondió "Alfa".

Alfa derrapó y apuntó contra Maxi de Gran Hermano: "Cordobés inútil"

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un duro descargo contra Maxi Giudici, su excompañero dentro de la casa más famosa del país, con quien protagonizó varios cruces que casi terminan en episodios de violencia.

"Alfa" se destacó en el reality debido a su mal temperamento y su manera frontal de decir todas las cosas que le molestan. Maxi brindó una reciente entrevista en la que confesó que le costó mucho convivir con el hombre de 61 años y, en venganza, "Alfa" lo insultó a través de sus redes sociales.

El descargo de Walter "Alfa" sobre Maxi de Gran Hermano.

Todo comenzó cuando Giudici reveló que la convivencia con "Alfa" había sido "muy difícil", ya que se sabía que el hombre "podía explotar en cualquier momento". "Alfa" no se quedó callado y, tal como hizo en ocasiones anteriores, hizo un descargo en sus redes y le dijo al cordobés: "Un pobre tipo... Me das lástima". Más tarde, publicó en sus historias de Instagram: "Estás tan resentido que no parás de hablar de The King. Pará de hablar de mí, cordobés inútil”.

Además, aprovechó para reclamarle que se quedó con uno de sus objetos personales más preciados: la banda que usaba en su cabeza mientras estaba dentro de la casa. "Deberías devolverme la banda que me pediste", le recordó. Su comentario se volvió viral y mientras algunos defendieron a "Alfa", muchos otros se posicionaron del lado del cordobés.