Jorge Rial se cansó y dijo lo que todos piensan sobre Tinelli: "No le importa nada"

Jorge Rial cuestionó duramente a Marcelo Tinelli por sus tratos hacia Tomás Holder en el Bailando 2023.

Jorge Rial es un periodista y presentador de radio y televisión que actualmente conduce el ciclo radial Argenzuela (Radio 10). En una reciente emisión, hizo un contundente descargo contra Marcelo Tinelli por sus manejos en el Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile que se transmite en la pantalla chica desde el año 2011. A pesar del gran éxito que tiene el programa, Rial hizo una observación sobre los tratos del conductor hacia uno de los concursantes.

El pasado miércoles 20 de septiembre, Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en vivo y tuvo que ser asistido por los médicos de la producción. Tinelli salió del estudio para acompañarlo y brindarle su apoyo, mientras la cámara lo seguía y filmaba al exparticipante de Gran Hermano (Telefe) en plena crisis de pánico. Rial cuestionó duramente esta decisión del conductor y lo acusó de haber expuesto al joven en una situación de suma vulnerabilidad.

En el video del momento, se puede ver a Holder acostado en la camilla de una ambulancia, mientras los médicos lo asisten y Marcelo le da unas palmadas en la espalda. Frente a esta escena, Rial comentó en su programa: "Ayer pasó algo en el Bailando con Holder, tuvo un ataque de pánico, y Tinelli montó un show alrededor de eso".

En este sentido, opinó que "hay que empezar a hablar de la salud mental" en la televisión, pero desde un lugar serio. "Ayer a Holder le agarró un ataque de pánico y en la tele es todo superficial, no le importa nada. Le metieron la cámara encima al pibe, era lo último que tenían que hacer", cerró, indignado.

El mensaje de Marcelo Tinelli tras ataque de pánico de Tomás Holder en el Bailando 2023

Luego de ver a Holder pasando por su crisis, el presentador del reality hizo un breve descargo. “Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, entre tantas otras, pero el tema mental, determinar qué cosa sí, qué cosa no, quién lo tiene o quién no lo tiene... Cuando te viene, es raro todo lo que es el tema mental y los ataques. Y me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él", aseguró.

Luego, confesó que la situación lo sensibilizó profundamente. "Esa angustia y escucharlo decir 'no quiero sufrir más'.... Ahora estaba respirando más calmo, pero me dio mucha pena, sinceramente, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo llorando". Por último, le deseó "que se mejore" y aseguró que el "hermanito" es "un pibe de primera, divino, respetuoso y cariñoso". "Me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa de un ataque de pánico justamente acá en cámara. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él, es fuerte”, cerró.