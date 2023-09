Preocupación por la salud de un participante del Bailando 2023: problemas para Marcelo Tinelli

Un participante del Bailando 2023 sufrió un problema de salud al aire y Marcelo Tinelli salió del estudio para asistirlo.

Marcelo Tinelli es un periodista, empresario, locutor y presentador de televisión, más conocido por ser el conductor del Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile por el que pasan diferentes figuras de la farándula. En la noche del miércoles 20 de septiembre, un participante sufrió un problema de salud que requirió asistencia médica inmediata. Por esta razón, Tinelli abandonó el estudio al aire y salió a asistir al joven. Más tarde, le contó al público qué fue lo que había pasado, con una gran angustia e inquietud.

Se trata de Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien durante las últimas semanas se vio obligado a cancelar entrevistas y apariciones en televisión a causa de sus problemas de salud mental. En esta ocasión, le dio un ataque de pánico al aire y no tuvo más opción que retirarse del set. Mientras el conductor anunciaba los votos de las parejas, la compañera de baile de Tomás explicó lo ocurrido. "Está muy mareado y tuvo que salir. Ya se sentía mal acá pero no quería irse hasta que me dijo 'no puedo más' y salió", aseguró la joven.

Luego, continuaron con el programa y Marcelo Polino, miembro del jurado, votó para que Holder siguiera en el certamen. Fue entonces cuando Tinelli salió del estudio para darle esta noticia al joven y darle unas palabras de aliento, mientras las cámaras los seguían. Ambos protagonizaron un emotivo momento que más tarde se volvió viral en las redes sociales.

“Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, entre tantas otras, pero el tema mental, determinar qué cosa sí, qué cosa no, quién lo tiene o quién no lo tiene... Cuando te viene, es raro todo lo que es el tema mental y los ataques. Y me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él", se sinceró el conductor.

Y al escuchar las palabras del participante, se lamentó: "Esa angustia y escucharlo decir 'no quiero sufrir más'.... Ahora estaba respirando más calmo, pero me dio mucha pena, sinceramente, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo llorando. Ojalá se mejore, más allá de las bromas, me parece un pibe de primera, divino y siempre ha sido respetuoso y cariñoso". Aún conmovido por la situación, concluyó: "Me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa de un ataque de pánico justamente acá en cámara. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él, es fuerte”.

La reflexión de Tomás Holder tras el conflicto con su coach en el Bailando 2023

Días atrás, Holder había protagonizado una polémica con su coach del Bailando, y tras esta situación, miles de televidentes lo criticaron en las redes sociales. Más tarde, el "hermanito" hizo un descargo en sus redes. "Siempre intente dar lo mejor de mi para cada uno de ustedes, intente ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser aceptado", comenzó.

En este sentido, aseguró no ser "el pibe con músculos, soberbio y con la cabeza en alto" que mostró durante tanto tiempo. "No fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos. Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones que no las hago con maldad, sino con inocencia y dignas de un chico de 21 años. Nunca fui un pibe malo pero se me tildó muchas veces de ello", reflexionó.

Y agregó, con angustia: "Creído, soberbio, insoportable y muchas cosas más tuve que escuchar, lo que no entienden es que vivimos en un mundo difícil. Y pertenecer al mundo de la fama y de la tele, es muy difícil, no es para cualquiera. Si no tenés la cabeza fría, te comen rápido". Por último, mencionó los problemas de salud mental que lo atormentan desde hace meses: "Muchas veces la ansiedad se apodera de mí y te quedás paralizado, casi sin poder respirar. Pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show".