Preocupación por la salud de Tomás Holder: "Es un exceso"

El influencer tuvo que asistir a una guardia de urgencia y generó gran conmoción sobre su salud.

Luego de su debut en la pista del Bailando 2023, Tomás Holder generó gran preocupación por su estado de salud. El influencer canceló una nota a último momento y trascendió que atraviesa un delicado momento.

El pasado miércoles 6 de septiembre, Holder debutó en el programa conducido por Marcelo Tinelli, sin embargo, su coreografía no alcanzó para contentar al jurado y obtuvo tan solo 5 puntos, el puntaje más bajo desde que inició el certamen. Y aunque si bien esto no golpeó anímicamente a Tomás, parece que si lo afectó físicamente.

"Holder iba a venir hoy con Coti (Romero) para hablar de su debut y de Gran Hermano, pero se descompensó, se sintió mal y fue a la guardia de la Trinidad", empezó por contar Ángel de Brito en LAM. Según trascendió, el influencer tuvo que cancelar la entrevista porque se sentía bastante mal y el conductor decidió mandarle un saludo al aire.

Finalmente, de Brito profundizó: "Y nada, no le pasó nada, está bien pero lo mandaron a hacer reposo. Se ve que es exceso de cansancio”. Además, la panelista recién llegada, Maite Peñoñori, añadió: “Estuvo muchas horas sin comer”.

Tomás Holder y un anuncio inesperado: "Problema en el corazón"

A poco de su debut en el Bailando 2023 como una de las figuras más prometedoras del certamen, Tomás Holder generó preocupación con un inesperado anuncio en sus redes sociales. El influencer hizo un fuerte descargo tras una tensa situación que vivió en televisión y contó la verdad de la angustiante situación que atraviesa.

Este martes 5 de septiembre, Holder fue como invitado a Intrusos, pero protagonizó un encontronazo con la panelista Karina Iavícoli porque lo juzgó por estar con la capucha puesta y lo acusó de "parecer un motochorro". Indignado por la situación, Tomás decidió publicar una historia en Instagram en donde contó la verdad del tema.

"Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente, ella había tenido un ACV hace dos años", empezó por contextualizar Holder. En este marco sumó: "Se tuvo que volver a Rosario y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste, hace más de 5 meses no comparto nada con ella".

Luego, explicó cómo fue la interna con Intrusos y por qué la situación le disgustó tanto. "No cancelé para ir al programa, pero les avisé: 'chicos, voy con capucha, estoy medio bajón y voy así nomás'. Pero lo primero que hacen es decirme que parezco un motochorro con capucha", explicó. Además, reflexionó: "Si fue Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada".

Finalmente, concluyó: "Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que le gusta arruinar vidas". De esta manera, Holder dejó en claro que no atraviesa un gran momento personal y pero que no quiere dejar de lado sus responsabilidades laborales.