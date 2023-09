Jorge Rial confirmó lo que todos piensan de su hija Morena: "No"

El conductor habló de su hija Morena y de la distancia que los enfrenta tras su última exposición mediática.

Jorge Rial volvió a hacer alusión a su resquebrajado vínculo con Morena, su hija, en inesperadas declaraciones y reveló si pudo volver a conectarse con su nieto. "Nada más", sentenció el conductor y periodista.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) Rial le contó a un movilero como estaba su relación con Morena luego de las acusaciones que recibió y admitió: "Se que hace 20 o 25 días que Fran está en Córdoba con el padre y los abuelos, y Morena creo que también está en Córdoba. Pero no sé nada más que eso".

"¿Se restableció el vínculo entre ustedes?", le preguntó el cronista, interesado en saber si padre e hija habían podido limar asperezas. "No, sí con Fran, hablo con él todos los días, pero con Morena, no", sentenció el conductor de Argenzuela (C5N), sin aportar más detalles sobre la intimidad de su relación familiar.

Sobre el detrás de escena para volver a comunicarse con su nieto, el conductor reveló como fue la gestión: "Llamó Fran que me extrañaba y punto, ante eso Morena tuvo que resignar. Pero nada más". Por el momento, Morena Rial no salió a contestarle públicamente a su padre tras sus declaraciones en televisión.

La preocupación de Jorge Rial por su hija Morena y sus rituales umbanda: "Es oscuro"

Jorge conversó en LAM (América TV) sobre esta polémica y explicó que Morena "decidió ir por ese lado y está bien". "Es grande, mayor de edad y va por ahí, qué se yo", sumó el conductor. "Dijo que fue a pedir por paz interior porque quería estar bien...", le planteó la cronista del programa. Sin embargo, Rial dio una tajante respuesta: "La paz interior no la tenés que ir a buscar a un rito umbanda. No sé bien en qué anda, pero ahora por lo menos tenemos diálogo".

En este sentido, mostró una firme postura sobre este tipo de rituales: "A mí no me gusta, no creo en nada de eso. Para mí, es oscuro". Además, agregó que muchas veces le ofrecieron participar de este tipo de rituales: "Vienen, te dicen que te hicieron un laburo, un amarre... Yo no creo en nada de eso", concluyó.