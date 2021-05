Jorge Rial fue agredido en el aeropuerto de Miami: "La gente le dijo cosas"

El conductor no la pasó bien en Norteamérica.

Después del viaje de Jorge Rial a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus en Miami, Yanina Latorre reveló que allí lo agredieron tanto en el aeropuerto como en el propio avión. Durante este lunes por El Trece, la panelista de Los Ángeles de la Mañana aseguró que "no la pasó bien porque la gente le dijo cosas".

"Obviamente que viajó en business (la clase intermedia entre turista y primera para los vuelos) y estuvo en el salón VIP sentado, pero cuando iba caminando la gente le gritaba cosas. En el avión no pasó a mayores, pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros. No le fue fácil", profundizó la esposa de Diego Latorre.

La mediática aseveró que “viajó solo y hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión", aunque aclaró que "yo no lo pude chequear eso. Todo el mundo sigue diciéndome que viajó solo... A mí no queda claro, porque dijo que la familia tenía miedo y que viajaba porque su familia ya está vacunada”.

Yanina criticó a Rial luego de los cuestionamientos del periodista por la vacunación en Argentina porque “a él le hubiera sumado ser más humano, decir ‘me equivoqué, hablé al p...’, como tantos otros alguna vez lo hicimos”. Sin embargo, en ese momento la interrumpió el conductor Ángel de Brito para defender a su colega: “Yo creo que él cambió de opinión. Él el viernes habló de su miedo y de que no iba a dejar en manos de los políticos su salud. Cambió lo que pensaba hace un tiempito y también tiene derecho”.

“El miedo te asusta. Después las contradicciones las podemos señalar y criticar, pero yo estoy a favor de cualquiera que se quiera vacunar donde sea, siempre que sea por derecha y no un ‘vacunatorio VIP’”, completó el comunicador al mando del programa, quien también se inoculó en la misma ciudad norteamericana que Rial.

Por qué Rial fue a vacunarse contra el Covid a Miami

El mismo reportero de 59 años argumentó públicamente su polémica determinación: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”.

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, añadió. Y cerró: “Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”.