El testimonio de Karina Gao que hizo llorar a Jorge Rial

Karina Gao, la chef de Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, fue inducida al coma ante la complicación de su cuadro de coronavirus mientras cursaba el embarazo de su tercer hijo. En diálogo con Jorge Rial en TV Nostra, compartió cómo transitó su internación y también su increíble recuperación. "En menos de dos meses pasé de casi morir a la vida", afirmó.

La cocinera y bloguera china de 36 años, criada en Argentina, a los 30 superó un embarazo gemelar complicado, en el que tuvieron un serio riesgo de vida sus bebés. En enero, embarazada de seis meses de su tercer hijo, Teo, la cocinera contrajo el Covid-19 y su rutina cambió para siempre: pasó doce días en terapia intensiva por una neumonía bilateral y luego fue inducida a un coma farmacológico para evitar un paro cardiorrespiratorio.

Además, padeció una bacteria intrahospitalaria y descubrió que tenía un problema en un riñón. Llegó a estar en estado crítico y con pronóstico reservado e incluso, resignada, se había despedido de toda su familia. Sin embargo, se recuperó y venció al virus que tiene al mundo en vilo hace más de un año.

"Veo a Teo, mi bebé, y no lo puedo creer. Todavía estoy intentando entender lo que me pasó", expresó Karina. A medida que avanzaba con su relato, el conductor no podía esconder sus emociones. "Todavía lo llevo en terapia, uno no se acostumbra a pensar en la muerte. Me imaginé lo peor y, antes de entrar en coma, hice un video para mis hijos. Hablé con mi pareja, le pedí que si me pasaba algo, que siga adelante, que sea feliz", reveló la compañera de Florencia Peña en Telefe.

Por último, Karina abrió más su corazón y confesó un sueño que tuvo mientras estuvo en coma. "Durante el coma tuve un sueño en el cual yo me quedaba viuda. Por suerte, él ya estaba dado de alta del covid. Cuando me desperté del coma, mi pareja estaba la lado de mí, diciéndome 'ya está, lo peor ya pasó'. Y le dije que había soñado que lo perdía, que me quedaba viuda. Y él pensó que, tal vez, que quedaba viudo", finalizó.