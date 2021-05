Yanina Latorre apuntó contra Jorge Rial porque se irá a vacunar contra el coronavirus a Miami.

La decisión y posterior anuncio de Jorge Rial de vacunarse contra el coronavirus en Estados Unidos generó polémica. Entre las repercusiones que tuvo la noticia en las redes sociales se destacó la denuncia que realizó Yanina Latorre desde su propia cuenta de Twitter: "Che, America prohibio tocar el tema vacuna Rial. Todo muy democratico en ese canal. Y la libertad de expresion?". La angelita también cruzó a Rial porque el conductor de TV Nostra la había destrozado cuando llevó a su madre a vacunar a Miami.

El nombre de Yanina Latorre se convirtió en tendencia este viernes luego de revelar en Los Ángeles de la Mañana que Jorge Rial viajará el mismo día para ser inoculado contra el coronavirus en Estados Unidos. De esta manera, el conductor no formará parte de la emisión del viernes a la noche de TV Nostra, que quedará en manos de Ángela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos. Rial recién volvería a su ciclo el lunes 17 de mayo, a través de una videollamada.

Pero además de brindar la primicia del viaje del ex conductor de Intrusos, Yanina Latorre realizó una importante denuncia al canal del que Rial es parte: "Che, America prohibio tocar el tema vacuna Rial. Todo muy democratico en ese canal. Y la libertad de expresion?". En el momento en el que la angelita publicó su tuit estaba transmitiéndose Intrusos en el espectáculo, que tras la salida de Jorge Rial quedó en manos de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En el mismo no se hizo mención al controvertido viaje que llevará a Rial a los Estados Unidos.

Yanina Latorre se mostró indignada al enterarse de que Jorge Rial viajará a Miami para vacunarse, ya que ella fue muy criticada por el conductor cuando llevó a su madre a inocularse por hacer uso de su privilegiada posición económica. Lo mismo había sucedido con Fabián Doman y Nacho Viale, a lo que Rial había calificado como un "privilegio de casta". "Estoy de acuerdo que vaya a vacunarse, pero él fue un crítico vehemente de ir a vacunarse a Miami. Está haciendo lo que el criticó", aseguró Yanina Latorre en un picante descargo contra el conductor.

La información de que iba a vacunarse a Estados Unidos fue confirmada por el mismo Rial a través de Twitter a pesar de que "no era lo que quería". Días atrás, su esposa Romina Pereiro había mostrado públicamente su preocupación por la salud del conductor de TV Nostra. "Yo quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga", había asegurado la nutricionista en diálogo con Mañanas públicas al analizar que no era un buen momento para que las personas con algún tipo de complicación salieran.