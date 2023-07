Jorge Lanata se irritó y le respondió con todo a La Negra Vernaci: "Cree que está flaca"

La conductora radial había criticado al periodista y éste le respondió sin tapujos. Jorge Lanata reaccionó a las palabras de La Negra Vernaci en vivo.

Jorge Lanata se defendió de las críticas por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara y disparó contra La Negra Vernaci. El conductor de Periodismo para Todos le devolvió un comentario a la locutora radial en referencia a su cuerpo y fue ubicado en pleno vivo de América TV.

Lanata acudió como invitado al ciclo de Mariana Fabbiani en el canal de Daniel Vila, DDM, y éste fue contundente en su descargo contra Vernaci. Se notó que el periodista tenía ganas de responderle a la premiada conductora de radio porque en ningún momento alguien se refirió a sus palabras contra él, sino que de la nada Lanata habló sobre el tema.

"Me causó gracia que, cómo se llama, Vernaci me dijera que soy un gordo ridículo. Digo, ella se debe creer que es flaca", soltó el periodista de El Trece y se rio de su propio dicho ante la mirada desaprobatorio de Fabbiani. "Ay, Jorge", reaccionó la conductora a modo de crítica hacia su entrevistado.

Qué dijo La Negra Vernaci de Jorge Lanata

"Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo", despotricó Vernaci al inicio de una de las emisiones de su programa radial. Y continuó: "Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida".

La palabra de Wanda Nara tras los dichos de Jorge Lanata

La conductora de Masterchef dio a conocer cómo se siente en este momento de su vida y contó cómo reaccionó ante la noticia que Jorge Lanata dio sobre su salud. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su texto Wanda Nara, ante sus millones de seguidores de Instagram.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", soltó Nara en alusión a las declaraciones de Lanata en Radio Mitre sobre su salud. Y agregó: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

La expareja de Maxi López agradeció a sus amigos y familiares por el acompañamiento que ha recibido en los últimos días, después de que el padre de sus hijos mayores y su hermana Zaira viajara a Argentina para estar cerca suyo.

El apoyo de las celebridades a Wanda Nara en su posteo

Marcelo Tinelli

"Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien"

Yanina Latorre

"Vamos con todo para adelante! Vos podes!"

Ana Rosenfeld

"Te quiero"

Pitty, La Numeróloga

"Te quiero mucho!! Ya te lo dije y te lo repito: estoy con vos en todas"

Soledad Pastorutti

"Besos y abrazos!"