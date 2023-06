La Negra Vernaci apuntó con todo contra Karina Mazzocco: "Rascadora de tarro con mierda"

"La Negra" Vernaci soltó una fuerte acusación contra Karina Mazzocco, en medio del escándalo entre Morena Rial y su padre.

Elizabeth "La Negra" Vernaci hizo un furioso descargo contra Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde (América TV), por la entrevista que le hizo a Morena Rial. En aquella nota, la joven de 24 años contó intimidades de su conflicto familiar y aseguró que su padre, Jorge Rial, le tenía prohibido presentarse en canales de televisión. En este contexto, Vernaci cuestionó a la periodista por haberle dado un lugar en su programa.

Todo comenzó cuando "La Negra" habló en su programa de radio, La Negra Pop (Logo Pop 101.5), sobre la fuerte acusación que cayó sobre Morena, quien fue señalada como la posible responsable de los robos en los camarines de LAM (América TV). A raíz de esta situación, apuntó contra Mazzocco y la acusó de haber utilizado a Morena para levantar el rating.

"Cuando te están acusando, que quizás es injusta la acusación, no lo sabemos... el que es acusado queda a disposición de lo que quieran decir los demás. Porque qué vas a poner, ¿un abogado? Es todo un tema y decís 'van a seguir hablando de mí'", comenzó "La Negra". Y opinó que aquel robo seguramente fue un invento por parte de alguien que quiere silenciar a la hija de Rial: "A mí me parece que debe haber alguien que quiere que se calle la boca y por eso están haciendo esto".

Acto seguido, apuntó contra Mazzocco por haber expuesto a la hija de Rial. "Chicos, al final, qué rascadora de tarro con mierda que terminó siendo la pobre Karina. ¡Cómo le gusta revolver! Yo me la hacía cool, en otro mundo, pero no, está revolviendo mierda a ver si sale algo. Wow, me pareció fuerte. Por el rating, todos bailamos. Hay que ver qué canción querés bailar".

Jorge Lanata apuntó contra Morena Rial por sus dichos sobre su familia

Jorge Lanata también cuestionó los manejos de América TV, por haberle dado lugar a Morena para ventilar sus internas familiares. Además, juzgó que el comportamiento de la joven era "un acto extorsivo" hacia su padre, que era "una barbaridad" lo que había dicho y que "hay límites para todo". Asimismo, sostuvo que el canal no debería haberle dado un lugar para hablar del tema.

"Es extorsivo. ¿Te sentís defraudada con tu padre? ¡Hablá con tu padre! No tenés por qué contarle eso a millones de personas. Realmente, me parece que es abusivo, que está mal", argumentó Lanata. Morena se defendió y le respondió, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece): "¿Extorsivo quién? ¿Ahora defiende a mi papá? ¿No se habían peleado? Jorgito, mi amor, estuviste a punto de morirte, vos también. Fijate un poquito en tu vida, yo no tengo por qué extorsionar a nadie. La verdad es la verdad, le moleste a quien le moleste. Si te molesta, no mirés el programa y apagá la tele".