La durísima revelación de Jorge Lanata: "Tuvo un tumor cerebral"

El periodista habló sobre algunos traumas que le quedaron de su infancia y los vínculó con su relación con la muerte. Jorge Lanata se explayó sobre su vida a días de su casamiento con Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata habló sobre el vínculo que ha tenido con la muerte a lo largo de su vida y cómo lo ha afectado a la hora de tomar decisiones. El periodista se expresó sobre algunos difíciles sucesos que vivió en la infancia que lo marcaron de por vida.

"Cuando yo era chico mi mamá tuvo un tumor cerebral y le quedó un lado del cuerpo paralizado, también una lesión en el centro del habla por la que no podía formar palabras, solo podía decir sí o no", expresó el conductor de Lanata Sin Filtro en diálogo con Luciana Geuna para el portal de TN sobre el origen de sus miedos a los problemas de salud. Y continuó: "Ella vivió así, en una silla, durante 50 años. No tengo recuerdos de ella bien, solo algunos pero muy borrosos".

Lanata aseguró que siempre pensó que iba a enfermarse joven al igual que su madre y eso funcionó como impulso para su vida. "Fue eso lo que todo el tiempo me hizo pensar que me podía morir rápido. Por eso hice todo rápido, a los 12 estaba escribiendo, a los 14 entré a Radio Nacional, a los 26 hice Página 12. Pensaba que eso me podía pasar y viví con eso pendiente siempre", enunció el periodista y luego aclaró que con el paso del tiempo se dio cuenta de que no tendría el mismo destino que su madre.

La insólita revelación de Jorge Lanata sobre la despedida de soltera de su pareja

Lanata está próximo a contraer matrimonio con la abogada Elba Marcovecchio en un campo de Exaltación de la Cruz e hizo una sorpresiva revelación sobre la despedida de soltera de su prometida en su ciclo radial. "Hoy le hacen la despedida de soltera a Elba, pero no podemos decir donde se hace para evitar coberturas. Ya sabe que tiene prohibido los strippers", soltó el comunicador y acto seguido fue cuestionado por Eduardo Feinamnn en relación a si esa restricción había sido puesto por él. "No, no, ella misma se lo prohibió", aclaró Jorge.

Jorge Lanata explotó contra María O'Donnell

Lanata se expresó sobre las declaraciones que Santiago Cafiero tuvo sobre él, en las que lo llamó "dickhead" (idiota), en el ciclo radial de María O'Donnell. "Hay un par de generaciones que laburaron conmigo. No me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos. María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años", lanzó el periodista, filoso contra su colega.