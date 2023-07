A 2 días del debut de DDM, Ceferino Reato explotó contra Mariana Fabbiani

El panelista Ceferino Reato fue protagonista de un tenso intercambio con Mariana Fabbiani y sus compañeros de trabajo.

A tan solo dos días de su debut en América TV, DDM tuvo un primer momento incómodo entre Ceferino Reato y Mariana Fabbiani, cuando el panelista político lanzó declaraciones que amargaron a la conductora y a sus compañeros. El momento que generó tensión en el estudio y la contundente respuesta de Fabbiani.

Todo empezó durante un ping pong que Mariana Fabbiani le hizo a Octavio Majul, hijo del periodista macrista Luis Majul y parte del equipo de programa, sobre cuestiones de su intimidad, para que los televidentes puedan conocerlo un poco más. "El señor cambió su nombre en Instagram a propósito para que no lo encuentren", graznó Pepe Ochoa, panelista, evidenciando el mecanismo de Majul para preservar su espacio personal.

"Tengo pudor a todo esto. Soy una persona vergonzosa. No tuve redes sociales hasta 2019", indicó el joven politólogo que tiene una posición ideológica progresista, totalmente en frente a los pensamientos de su padre. Luego de este divertido intercambio, Mariana Fabbiani le consultó: "¿Tu viejo preferiría comer un asado con Ceferino antes que con vos?".

Picante, Octavio pateó la pelota hacia Reato y disparó: "No sé como es Ceferino en privado. Si es aburrido, de traje, como en público...mi viejo es más divertido en privado". En tono confidente, Mariana Fabbiani se sumó al juego y expresó: "¿Vos decís que Ceferino es más divertido en privado?".

La dura reacción de Ceferino Reato

Lo que la conductora no esperaba era que el panelista macrista reaccionara a la defensiva, cortando el clima en la charla con una tajante sentencia: "Mi intimidad la protejo a muerte". Intentando aflojarlo, la conductora le preguntó: "¿Nunca nos vas a invitar a comer un asado Ceferino?". En su firme posición, Reato sumó: "Nunca. Nunca voy a comer con ustedes, nunca voy a tomar un café con ustedes, nunca. Para mí esto es solo un trabajo".

"Conmigo solamente no se trabaja. Nosotros nos tenemos que hacer amigos, si no no se puede", lo retó la conductora, entre divertida y extrañada por la reacción de quien formó parte del panel de analistas de la última temporada de Gran Hermano (Telefe). "A mi me mata la curiosidad", cerró Octavio Majul, deslizando que él, a pesar de las diferentes posturas políticas, sí compartiría un asado con su compañero de trabajo.