Joaquín Levinton tuvo que ser atendido por un médico en MasterChef: "Me falta el aire"

Joaquín Levinton protagonizó un mal momento en plena competencia de MasterChef Celebrity 3. Para colmo, también debió atenderse con un médico por un accidente que protagonizó.

MasterChef Celebrity 3 se pone cada vez más exigente y hay menos lugar para el error. Frente a dicho contexto, los participantes compiten bajo presión y a veces deben actuar de una manera rápida para acelerar los procesos de preparación. En la gala del pasado miércoles por Telefe, hubo un famoso que protagonizó un mal momento: se trata de Joaquín Levinton, que en una de las pruebas estuvo al borde del desmayo y en otra sufrió un accidente.

A pocas semanas para que lleguen las instancias finales de MasterChef 3, los famosos tuvieron que atravesar un obstáculo sumamente curioso, aunque complejo, al comienzo del programa: hacer vino patero. A Levinton le tocó junto a Paula "La Peque" Pareto, con quien tuvieron una gran performance. Sin embargo, el cantante no soportó la intensidad y al finalizar la actividad se arrojó al suelo: "Me empezó a faltar el aire. No estoy acostumbrado a estos ritmos".

"Me duelen las piernas, los brazos, el cuello, los tobillos y los arcos de los pies", agregó el líder y cantante de la banda Turf. Frente a dicha situación, el jurado y chef, Donato De Santis, se acercó para asistirlo rápidamente y luego llegó su compañera, "La Peque", que le preguntó de inmediato: "¿Estás bien?".

Joaquín Levinton se quemó y tuvo un accidente en MasterChef Celebrity.

Como si fuera poco, en otro de los tramos de MasterChef, Levinton también protagonizó un grave accidente al momento de realizar una de las preparaciones que plantearon los miembros del jurado. Al intentar estirar un brazo para tomar la sal, se quemó con la hornalla. Y reaccionó: "Tremenda quemadura". "¿El médico tiene algo para ponerme por la quemadura?", le preguntó a la producción. "La vida del cocinero es así, solitaria y peligrosa. Es una marca que me va a quedar para siempre, pero es linda porque me va a quedar como recuerdo de este programa", reflexionó, con el objetivo de ponerle un poco de gracia a la situación.

El momento del accidente de Joaquín Levinton en MasterChecf Celebrity 3

