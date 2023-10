Joaquín Furriel contó lo que nadie sabía de Nicole Neumann: "La lengua"

El novio de Guillermina Valdés reveló su historia con Nicole Neumann. La fogosa experiencia que vivió Joaquín Furriel con la famosa modelo.

Joaquín Furriel llegó a los titulares de todos los medios tras confirmar su romance con Guillermina Valdés. El actor siempre se caracterizó por resguardar su intimidad, pero en las últimas semanas se animó a contar detalles de su vínculo con la ex de Marcelo Tinelli. Y además también reveló el apasionado beso que se dio con Nicole Neumann.

Furriel visitó Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente en América TV, y contó lo que nadie sabía de su pasado con la famosa modelo. La historia ocurrió hace casi 20 años, pero recién ahora salió a la luz, cuando el actor contó situaciones inesperadas que vivió a lo largo de su carrera.

"¿Alguna vez te metieron la lengua en un beso de ficción?”, le preguntó Dente al hablar sobre las escenas de amor que le tocó protagonizar. De inmediato, Furriel reveló: “Yo lo voy a decir porque lo dijo ella. Nicole Neumann en Jesús, el Heredero, vino a hacer unos episodios y cuando vamos a darnos un beso en una escena me dio un beso real, no fue un beso de ficción”, comenzó.

“¿En qué momento ella se dio cuenta que eso no estaba bien?”, indagó el conductor y Joaquín explicó: “Cuando terminó la toma le dije ‘en la ficción no hace falta usar la lengua’ y le mostré cómo se hace”. Por ese entonces, el actor era el protagonista de la novela que se emitió en El Trece en 2004.

A continuación, Furriel reveló qué compañera le enseñó cómo besar en ficción: “La primera vez que trabajé en tele había una actriz que se llama Guadalupe Martínez Uría”. “Con ella me tocó hacer una escena de beso y cuando la beso lo hice como había aprendido en los boliches, y chapé”, admitió sobre sus primeros pasos en la actuación. "Ella me dijo ‘en los ensayos no se besa, se marca el beso pero no hay contacto y la lengua no la usas nunca’. Esa gran lección que tuve se la pude enseñar a Nicole”, cerró.

Y si bien la anécdota causó gran revuelo, esta no fue la primera vez que la historia llegó a la televisión. Aunque en ese entonces quedó como un comentario más dentro de un debate. "Con Joaquín Furriel, en el beso ficticio se me escapó la lengua", reconoció Nicole hace dos años en Nosotros a la Mañana. Frente a la mirada atónita de sus compañeros, la modelo explicó: "Él estaba haciendo una novela, creo que era Jesús, el heredero, y a mí me encantaba. Al tiempo me llaman para participar en una tira con él y me tocó besarlo. Se me fue la lengua porque no estoy acostumbrada a dar besos ficticios, y uno orgánicamente besa con la lengua apasionadamente", aseguró.

La insólita revelación de Joaquín Furriel sobre Guillermina Valdés: "Kamasutra"

El romance entre Joaquín Furriel y Guillermina Valdés es uno de los más impactantes del año, ya que ambos salieron a blanquear su romance luego de varias especulaciones y tras muchos meses de haber empezado a salir. Sin embargo, ahora que la verdad se conoció, el actor se abrió como nunca y reveló detalles privados sobre esta relación.

En una reciente entrevista que brindó a Teleshow, Furriel contó desde hace cuánto sale con la ex de Marcelo Tinelli, por qué decidieron mantenerlo en secreto y cómo se lleva con sus hijos. Sin embargo, el detalle que más sorprendió fue cuando habló sobre la intimidad de la pareja y "cuántas posiciones hacen".

"Yo tenía que afrontar todas estas notas y hace cinco meses que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera", empezó por revelar sobre el momento en que decidieron oficializar la relación públicamente.

En este marco, añadió: "Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad", sentenció.

Posteriormente, la charla tomó un rumbo más personal y la periodista quiso indagar en la intimidad de la pareja. Ante esto, Furriel contestó irónico: "Preguntame. ¿Qué querés saber? ¿Posiciones? ¿Si leímos juntos el Kamasutra? ¿Si tenemos buena piel? (Risas) ¿Cómo da mi piel mora con la piel de ella, que tiene un color como el tuyo?".