La insólita revelación de Joaquín Furriel sobre Guillermina Valdés: "Kamasutra"

El famoso actor habló a fondo de su relación con la modelo y reveló detalles impensados que generaron gran polémica.

El romance entre Joaquín Furriel y Guillermina Valdés es uno de los más polémicos del año, ya que ambos salieron a blanquear su romance luego de varias especulaciones y tras muchos meses de haber empezado a salir. Sin embargo, ahora que la verdad salió a la luz, el actor se abrió como nunca y reveló detalles privados sobre esta relación.

En una reciente entrevista que brindó a Tatiana Schapiro para Teleshow, Furriel contó desde hace cuánto sale con la ex de Marcelo Tinelli, por qué decidieron mantenerlo en secreto y cómo se lleva con sus hijos. Sin embargo, el detalle que más sorprendió fue cuando habló sobre la intimidad de la pareja y "cuántas posiciones hacen".

"Yo tenía que afrontar todas estas notas y hace cinco meses que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera", empezó por revelar sobre el momento en que decidieron oficializar la relación públicamente.

En este marco, añadió: "Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad", sentenció.

Posteriormente, la charla tomó un rumbo más personal y la periodista quiso indagar en la intimidad de la pareja. Ante esto, Furriel contestó irónico: "Preguntame. ¿Qué querés saber? ¿Posiciones? ¿Si leímos juntos el Kama-sutra? ¿Si tenemos buena piel? (Risas) ¿Cómo da mi piel mora con la piel de ella, que tiene un color como el tuyo?".

Joaquín Furriel contó lo que nadie sabía de su relación con Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel están viviendo un intenso romance. Luego de semanas de rumores, ambos confirmaron la relación y dieron detalles sobre su vínculo. Sin embargo, recién ahora el actor reveló lo que nadie sabía sobre la pareja.

Furriel el último lunes participó de la película El Duelo, la cual lo tiene como protagonista junto a Eugenia "La China" Suárez. La prensa estuvo presente en el evento y quedó sorprendida por la ausencia de Guillermina, lo que desató rumores de de crisis.

No obstante, el actor de 49 años descartó esas versiones y se mostró muy predispuesto a hablar sobre su vida privada. Fue en ese contexto que Joaquín contó detalles sobre el inicio de su romance que Valdes. “Nos conocimos en el Lollapalooza", reveló, “Charlamos un ratito, y después me tenía que ir a filmar fuera de Argentina, así que cuando volví nos conocimos. Hace ya cinco meses”, precisó el galán, en diálogo con Socios del Espectáculo, Pese a que la nota fue breve, el artista no pudo disimular su felicidad con la incipiente relación.

También explicó el hermetismo con el que se manejaron en los últimos meses. “Estuvimos varios meses, hasta hace poquitito, que decidimos resguardar la intimidad. Eso es algo que nos gusta mucho. Para mí eso es algo muy importante”. Además, no dudó en elogiar Valdés: “Sobre todo, es una excelente persona. Cuando la conocí me gustó eso, por sobre todas las cosas”. “Hay un momento en donde tenés ganas de estar tranquilo, tener una relación para poder disfrutar”, concluyó.