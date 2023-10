Guillermina Valdés le dijo chau a Tinelli y lo cambió por un actor de Netflix: "Conociéndonos"

La actriz está en pareja con un famoso actor. El artista fue quien confirmó la noticia de su reciente romance con Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés es una actriz que comenzó su carrera de pequeña pero su nombre cobró más relevancia mediática en los últimos años después del comienzo de su relación con Marcelo Tinelli. El vínculo de la pareja llamó la atención de la gente debido a que el bolivarense era amigo de Sebastián Ortega, exesposo y padre de los hijos de la actriz. A pesar de esa realidad, Valdés y Tinelli se separaron hace más de dos años y recientemente se conoció que ella está en pareja con un colega.

La actriz estuvo en pareja con Tinelli durante más de diez años y juntos tuvieron a su hijo más pequeño, Lorenzo. Asimismo, el actor Joaquín Furriel acaba de confirmar su romance con Guillermina: "Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina".

"Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo", comentó el protagonista de El Hijo en diálogo con La Nación. Y agregó: "Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho. Es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida".

Guillermina Valdés y Santiago Maratea tuvieron un breve romance hace meses.

Paula Robles, sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

La bailarina fue la segunda esposa del bolivarense, con quien tuvo a sus hijos Juana y Francisco, habló sobre su relación con el empresario de medios. "Ya no es un amor de pareja, pero uno se sigue queriendo y somos los papás de los chicos. Es el papá de mis hijos. No podría no quererlo. Tal vez porque en el tiempo que estuvimos juntos la gente nos vio bien. Los chicos tienen esa fantasía de que los padres vuelvan, pero los nuestros ya están grandes", comentó la artista en diálogo con el equipo de LAM.

Lista de participantes de Bailando por un sueño 2023

El reality show que Marcelo Tinelli condujo durante más de diez años en El Trece llegó por primera vez a la pantalla de América TV el 4 de septiembre y obtuvo un rotundo éxito en rating. Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino serán los jurados de la competencia de baile.