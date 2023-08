No es Maratea: el galán con el que Guillermina Valdés empezó un romance

En LAM desmintieron el romance de la diseñadora con el influencer y aseguraron que inició una relación con un reconocido actor.

Yanina Latorre generó gran polémica y reveló cuál es el verdadero romance que inició Guillermina Valdés a poco más de un año de separarse de Marcelo Tinelli. Luego de varios meses de enfrentar rumores de noviazgo con Santi Maratea, se conoció que la diseñadora habría empezado una relación con un reconocido actor.

La información trascendió en LAM, programa conducido por Ángel de Brito en América TV pero que ahora tomó Latorre mientras el periodista está de vacaciones. Entonces, la mediática confirmó que tenía la información y decidió hacer un enigmático para que las panelistas adivinaran. Las pistas fueron que Valdés está saliendo con un actor reconocido, morocho, de ojos claros y mayor a 40 años.

Luego de que la mayoría del panel adivinara de quién se trataba, Latorre reveló la verdad: Guillermina Valdés habría iniciado un romance con Joaquín Furriel. Al parecer, los actores llevan un tiempo viéndose en secreto, sin embargo, parece que la situación empezó a ponerse más seria, tanto así que fueron vistos juntos.

Por el momento, ninguno de los dos involucrados dijo algo al respecto. Pero esta noticia trascendió tan solo unos días después de que Maratea confirmara que tuvo un romance con Valdés hace un tiempo.

Marcelo Tinelli contó lo que muchos suponían de su vínculo con Guillermina Valdés: "En su casa"

Marcelo Tinelli volvió a brindar declaraciones en un programa de televisión, pero esta vez no tuvo que ver con nada vinculado a Bailando por un Sueño. El conductor y gerente de programación de América TV habló sobre su relación con Guillermina Valdés, su expareja, y su testimonio sorprendió a más de uno.

En el marco de su visita a Paraguay, Marcelo Tinelli dialogó con En Línea sobre sus proyectos laborales y se detuvo para profundizar respecto al vínculo con sus hijos y con la madre de uno de ellos: su expareja Guillermina Valdés. "Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse", dijo en primera instancia en referencia a Lorenzo.

"Entonces les dije: ‘chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor’", agregó a su relato. Este tipo de situaciones con su hijo menor de 9 años las comparte en el día a día con Guillermina Valdés y reveló una charla que tuvieron recientemente.

"Con Guillermina muchas veces discutimos eso. Bah, charlamos, no discutimos. Ella en su casa no lo deja usar la Play, yo lo dejo con un límite de horas porque si no se queda afuera de un sistema también", consideró Tinelli. Cabe recordar que el romance entre ellos dos terminó en mayo de 2022 después de nueve años.