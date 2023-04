Jimena Barón fulminó a Gianinna Maradona con la peor acusación: "Me enteré"

Jimena Barón expuso la verdad sobre su vínculo con Gianinna Maradona y la acusó de "roba maridos".

Jimena Barón volvió a enfrentar a Gianinna Maradona, su examiga, con una polémica declaración sobre el romance que mantuvo con Daniel Osvaldo, quien primero fue pareja de la cantante. Una vez más, "La Cobra" la enfrentó y la acusó de "roba maridos".

Barón suele compartir varios detalles de su día a día en sus redes sociales, pero no siempre habla abiertamente sobre sus vínculos románticos y evita meterse en controversias. Sin embargo, recientemente le preguntaron por su relación con Gianinna, con quien mantuvo una fuerte amistad durante años, y no pudo evitar soltar un picante comentario.

La cantante fue entrevistada en Caja Negra y, cuando le preguntaron si alguien se había hecho cargo por la letra de su canción La Araña, que está dedicada a la hija de Diego, Jimena no lo negó e insinuó se mostró orgullosa: “¡Seeeee! Qué me importa. Me alegra, me encanta”, declaró. "¿Te llamó alguien?", indagó el entrevistador. "No, pero me enteré", respondió la artista.

“Una falta de respeto, lo único que falta. ¿Falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos, yo pensé que faltar el respeto es estar con el marido de tu amiga, pero bueno. En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”, lanzó, picante.

Qué dice la letra de La Araña, la canción que Jimena Barón le escribió a Gianinna Maradona

“¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba? Yo, confiándole tanto dolor. Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió que todo era parte de un plan", entona Barón en el estribillo de su canción.

"Fue difícil aceptar que me lograste envenenar, pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición. ¿Quién iba a imaginar que había otra razón por la ella me pedía que lo dejara? Yo lloraba y ella lo robó", dice hacia al final. Apenas el tema salió a la luz, los fans de Barón se dieron cuenta de que estaba dedicada a la hija de Maradona. Incluso, muchos señalaron que la actriz del videoclip se parece mucho a la joven. Al final del video, se escucha la voz de Jimena diciendo: “Yo te hice esta canción, amiga”.

El duro descargo de Jimena Barón contra Gianinna en pleno show

Recientemente, Barón dio un show en Mendoza y antes de cantar La Araña, le hizo una dedicatoria a Gianinna: "Vamos a seguir. A Mendoza trajimos la trilogía, que es La Araña, La Cobra y La Tonta. Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda tampoco, y andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco".