Jimena Barón enfureció y apuntó con todo contra Gianinna Maradona: "Mierda"

La cantante y actriz se despachó con todo sobre la menor de las Maradona-Villafañe. Jimena Barón lanzó una fuerte indirecta a su examiga.

Jimena Barón dio un show en un festival mendocino y en uno de los momentos de diálogo con el público apuntó con todo contra Gianinna Maradona. La artista enunció su descargo contra la mamá de Benjamín Agüero justo antes de interpretar el track La Araña, que todos señalaron como una dedicación a su examiga por haberse puesto de novio con su expareja y padre de su hijo, Daniel Osvaldo.

"Vamos a seguir. A Mendoza trajimos la trilogía, que es La Araña, La Cobra y La Tonta. Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda no. Un novio de mierda tampoco y andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco", comenzó su descargo la cantante en la Vendimia para Todos. Y siguió: "Vamos a seguir con esta canción por si alguna vez nos sentimos tontas, después de La Tonta viene La Cobra".

Barón y Maradona eran amigas desde hacia años cuando la segunda comenzó a salir con Daniel Osvaldo, con quien Jimena había tenido un intento fallido de volver a formalizar en la pandemia, después de años de su primera separación. En la canción, la intérprete de Mi Felicidad hace alusión al sentimiento de traición que sintió por la actitud de Gianinna: "¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería? Me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara? Yo lloraba y ella lo robó".

El tierno mensaje de Jimena Barón a su hijo, Momo

"Amor mío. Hijo de mi corazón. Que más decirte? Que el 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar. Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos. Te amo Momo. Sos un montón más de lo que soñé", escribió Barón en el pie de foto de una de sus publicaciones en alusión a Mi Felicidad, la pieza musical que compuso en su honor. Y agregó: "Estoy muy feliz de haberte hecho esta canción que quiero tanto y va a durar toda la vida, como lo nuestro. Gracias por ser mi felicidad. Siempre. Mamá".