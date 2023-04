Jey Mammón volvió a la Argentina e hizo un anuncio: "Lo más importante"

El conductor volvió al país y se pronunció sobre la denuncia de Lucas Benvenuto. El descargo de Jey Mammón tras haber estado de visita en España.

Jey Mammón regresó a la Argentina después de pasar unos días en España y habló con la prensa sobre su futuro en el país. El humorista y ex conductor de televisión de La Peña de Morfi (Telefe) insistió con la idea de esclarecer su situación tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

"Decidí volver porque es mi país y vengo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco", lanzó el animador de TV en diálogo con el notero de Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, tras arriba al aeropuerto. Y señaló por qué fue a España: "No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora volví a ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad. Eso me parece lo más importante".

El presentador de La Peña de Morfi también fue abordado por la prensa, más precisamente por la periodista Mariana Brey cuando se encontraba en España. En aquel momento, enunció: "Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla".

Jey Mammón regresó a la Argentina tras un viaje por España.

Además, Mammón se refirió a la continuidad de Fernando Burlando como su abogado y soltó: "Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión. Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando... tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer".

Nazarena Vélez habló sobre su vínculo con Jey Mammón

"Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de 'calentura' (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años", comenzó su descargo Vélez en LAM. Y sumó: "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey". "Entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo...", expresó, en alusión al artista que fue uno de sus íntimos amigos durante años y a quien ella ayudó a entrar al medio.

"Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona", cerró Vélez.